Mit Gemeinsinn etwas Großes gestemmt

Eigentlich war es aus der Not geboren, das „100 plus eins Gauvolksfest“ auf der Röttinger Burg. In der Bilanz ist man zufrieden: Es sei ein rundum gelungenes Fest gewesen, so der Bürgermeister.

Röttingen. Der neue Festwirt hatte sechs Wochen vor dem geplanten Bieranstich im Festzelt an der Tauber seinen Vertrag aufgelöst und Bürgermeister Hermann Gabel stand plötzlich völlig unerwartet mit leeren Händen da. Genau an diesem Tag war eine Zusammenkunft des städtischen Organisationsteams mit den Vereinen terminiert.

Die Entscheidung reifte hier schnell, dass man nach zwei Jahren Corona-Zwangspause nicht auf ein weiteres Jahr verzichten will. „Wir wollen feiern“ war der eindeutige Tenor. Das kurzfristig zusammengestellte neue Organisationsteam mit Silvia Baumann, Silvia Mühleck und Stefan Tschischka an der Spitze machte sich umgehend an die Arbeit und konnte unter dem Motto: „Jetzt erst recht“ ein komplettes Konzept für den neu ausgesuchten Veranstaltungsort Burg Brattenstein erstellen und zahlreiche Helfer gewinnen.

Gabel: „Stolz und glücklich“

Da man bei Null anfangen musste, wurden alle „Stolpersteine“ aus der Vergangenheit auf ihre Daseinsberechtigung geprüft und auf viele verzichtet. Das Ergebnis der sehr umfangreichen Tätigkeit konnte man am vergangenen Wochenende sehen.

Einer der glücklichsten Menschen der Stadt war am Ende der drei Volksfesttage zweifelsohne Bürgermeister Hermann Gabel. Er sei überaus glücklich und vor allem stolz auf das gesamte Team mit den drei Machern und Macherinnen an der Spitze. Daher war sein erstes Fazit: „Es war ein rundum gelungenes Gauvolksfest, auch wenn wir am Freitag wetterbedingt schlecht gestartet sind. Die Leute haben trotz Regen im Hof verharrt und für solch eine gute Stimmung gesorgt, wie man es sich gar nicht vorstellen konnte“. Dies war nach seiner Meinung bereits die erste Bestätigung, dass die Wahl für die Burg richtig war.

Das bestätigte sich am Samstag mit dem Seniorennachmittag und einem erstmaligen „Burghofsingen“. Großes Lob galt dem Organosationsteam mit den Teamchefs, sowie den weit über zweihundert Mitstreitern. Gabel würdigte stolz deren Leistungen.

Einige „nicht so begeistert“

Das schönste an dem ganzen Fest war für ihn, dass die Bevölkerung, was in den letzten Jahren gefehlt hat, so mitziehe, einen Gemeinschaftssinn entwickelt habe und „zeigt, dass Röttingen was stemmen kann“. Er habe so viele neue Leute bei den Helfern entdeckt, was er vor sechs Wochen noch nicht für möglich gehalten hätte.Neben der Euphorie gibt es aber auch Röttinger, die vom neuen „Festplatz“ nicht so begeistert sind.

Für viele gehören zu einem klassischen Volksfest ein Bierzelt und Fahrgeschäfte für Kinder und Jugendliche, zudem sei man der Witterung ausgesetzt und der Burghof ist ringsum von Wohnhäusern umgeben.

Der Höhepunkt des Röttinger Volksfestes war natürlich wieder der Umzug am Sonntag (die FN berichteten). Mehrere tausend Gäste jubelten dabei den Teilnehmern zu und zeigten sich richtig begeistert von den tollen und vielfältigen Motivwägen mit ihren lebendigen Fußgruppen.

Gabels abschließende Tendenz für nächstes Jahr deutet auf eine Wiederholung im Burghof hin, man müsse aber im Dialog mit der Nachbarschaft bleiben. Bei solch tollen und zahlreichen Helfern, könne man dies wieder in Eigenregie angehen.

Dass den Kindern und Jugendlichen ohne die Fahrgeschäfte etwas verloren geht, gestand er zu, ebenso sieht er das Parkplatzproblem und die Unsicherheit wegen der Witterung. Der Name „Gauvolksfest“, der sich über hundert Jahre bewährt hat, solle auf jeden Fall bestehen bleiben, denn der Veranstaltungsort sei nicht entscheidend.