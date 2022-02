Mit Gegenverkehr kollidiert

Forchtenberg-Sindringen. Der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit war vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 1045 bei Forchtenberg-Sindringen (Hohenlohekreis). Gegen 6.15 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Renault Twingo die Landesstraße zwischen Ernsbach und Sindringen. Infolge von Glätte geriet der Mann mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem VW Golf eines 53-Jährigen und Dacia Logan eines 42-Jährigen. Anschließend wurde der Renault nach rechts abgewiesen und prallte gegen die Schutzplanke. Durch den Zusammenprall erlitten der 53-jährige Golffahrer und die 59-jährige Beifahrerin in dem Renault leichte Verletzungen. Sie mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Der Twingo und der Golf waren nicht mehr fahrbereit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1