Mit Feuershow und Mummenschanz

Rothenburg. Vom 3. Juni bis 6. Juni findet das Festspiel „Der Meistertrunk“ in Rothenburg ob der Tauber statt. Die Geschichte aus dem 30-jährigen Krieg wird an sechs Terminen im Kaisersaal aufgeführt, rund um die Altstadt herrscht in den Lagern der Historiengruppen am gesamten Pfingstwochenende reges Treiben. Das Festspiel steht in diesem Sommer dabei gleich doppelt unter besonderen Vorzeichen: weil es nach zwei Jahren Zwangspause das erste Mal sein wird, dass die 800 Vereinsmitglieder ihr Rothenburg hochleben lassen. Und weil das Hochleben lassen bei dem ein oder anderen sicher gedämpfter ausfällt: denn wenn man täglich mit einem nahen Krieg konfrontiert wird, dann lässt es sich umso schwerer einen kriegerischen Akt darstellen.

Neben den Bühnenstücken lädt die Festwiese zwischen Galgentor und Rödertor mit Ausschank am Samstagabend und am Sonntag ab 11 Uhr zum geselligen Beisammensein. Am Samstagabend lädt zunächst der Auftritt der bekannten Mittelalterband „Die Streuner“ zum Verweilen ein und ab 21.30 Uhr auch die Feuershow der Gruppierung Mummenschanz, die eindrucksvolle Bilder liefert. Ein weiterer Höhepunkt des Wochenendes ist der Umzug durch die Stadt, der am Sonntag um 15 Uhr stattfindet. Eröffnet wird das Pfingstfestspiel am Freitag um 18 Uhr. Neben dem historischen Handwerkermarkt am Kirchplatz bietet die Gruppe „Kurzweyl anno 1631“ Spiele für Jung und Alt. Zudem ist in den Lagern täglich etwas geboten (www.meistertrunk.de). pm

