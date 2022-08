Mit einer bedingungslos sinnesfrohen Aura

Bad Windsheim. Comedy in Hülle und Fülle gibt es mit „Daphne de Luxe“ am Sonntag, 11. September um 18 Uhr (ursprünglicher Termin war der 19. Juni 2021) im Kur- und Kongress-Center in der Erkenbrechtallee 2 in Bad Windsheim.

Erst kürzlich beschrieb die Presse Daphne als „Comedy-Walküre“ die ihr Publikum mit ihrer „bedingungslos sinnesfrohen Aura um den Finger zu wickeln versteht“ und dem ist eigentlich kaum etwas hinzuzufügen. Ob temperamentvoll, leise, spontan direkt, selbstironisch oder hintergründig – Daphne de Luxe nimmt sich vor allem erst einmal selbst auf die Schippe und niemals zu ernst. Hier findet pures Leben auf der Bühne statt, ohne dass ein Blatt vor den Mund genommen wird, hautnah und authentisch.

„Comedy-Walküre“ Daphne kommt nach Bad Windsheim. © S. Bednarek

Daphne de Luxe präsentiert in ihren Programmen, ein Konzept aus Comedy, Kabarett, Live-Gesang und hautnahem Kontakt zum Publikum. Situationskomik, Improvisationstalent und das Aufgreifen aktueller gesellschaftlicher Themen machen aus jedem ihrer Auftritte ein Unikat. Scharfzüngig, lebensbejahend, und durchaus auch mal zweideutig, plaudert die „Comedy-Walküre“ über ihre Sicht der Dinge und beweist dabei ganz nebenbei, dass man nicht Größe 36 tragen muss, um zu gefallen. Die gebürtige Oberfränkin ist u.a. Preisträgerin des Fränkischen Kabarettpreises und überzeugte 2016 auch die Jugendjury der St. Ingberter Pfanne mit ihrer ganz besonderen Mischung aus stilvollem Auftritt, amüsanter Unterhaltung, augenzwinkernder Selbstironie und bedingungsloser Authentizität. Die blonde Powerfrau ist regelmäßig zu Gast in der TV-Sendung „Ladies Night“ (ARD).

Weitere Informationen unter www.daphnedeluxe.de; Karten über alle bekannten Vorverkaufstellen wie z.B. Buchhandlung Dorn, Kegetstraße 2, 91438 Bad Windsheim, Telefon 09841 / 66266 KKC, Erkenbrechtallee 2, Bad Windsheim, Telefon 09841 / 402 90 oder www.printyourticket.de und www.eventim.de .