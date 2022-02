Mit einem bunten Themenreigen startet die Volkshochschule in den Frühling

Weikersheim/Igersheim/Niederstetten. Die Volkshochschule bietet in Weikersheim, Igersheim und Niederstetten im März folgende Kurse:

Weikersheim

Kundalini Yoga – Dynamik und Ruhe: Diese Yogaform mit dynamischen Übungen fokussiert sich stark auf das Spüren der eigenen Lebensenergie. Es werden Körper-, Atem- und Meditationsübungen praktiziert, die den Körper kräftigen, die Flexibilität erweitern und Verspannungen lösen können. Ab Mittwoch, 9. März, von 17 bis 18 Uhr, von 18.15 bis 19.15 Uhr und von 19.25 bis 20.25 Uhr mit Renate Löhr. Weikersheim, Gymnasium, fünf Termine.

Pilates meets Progressive Muskelentspannung: Progressive Muskelentspannung, ist eine wissenschaftlich anerkannte und bewährte Tiefenentspannungsmethode nach Jacobson. In diesem Kurs symbiosiert die Progressive Muskelrelaxation mit dem Ganzkörpertraining nach Joseph Pilates. Ab Mittwoch, 9. März, von 18.15 bis 19.30 Uhr mit Christina Kirchner. Weikersheim, Physio & Sports Rehasport, sechs Termine.

Klöppeln – alte Handwerkskunst modern interpretiert: Handmade ist längst wieder voll im Trend. Klöppeln zählt zu den klassischen Handarbeiten mit nahezu unerschöpflichen Gestaltungsmöglichkeiten. Ab Mittwoch, 9. März, von 19.30 bis 21.30 Uhr mit Barbara Dengler. Weikersheim, VHS-Zentrum, zehn Termine.

Englisch A2.1 - für Wiedereinsteiger: Der Kurs ist geeignet für Teilnehmende mit geringen Vorkenntnissen, die ihre Englischkenntnisse wieder aktivieren, auffrischen und verbessern möchten. Dabei werden die Grundlagen der Grammatik, der Basiswortschatz und die Fertigkeiten Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen, trainiert. Ab Donnerstag, 10. März, von 18.15 bis 19.45 Uhr mit Sonja Beisswenger. Weikersheim, VHS-Zentrum, 15 Termine.

Einweisung in den Obstbaumschnitt: Obstbäume sind Kulturpflanzen, die Pflege benötigen, um stabil zu wachsen und leckere Früchte zu bescheren. Grundvoraussetzung dafür, ist die Förderung der Stammverlängerung, die Anordnung der Leitäste und eine ideale Verteilung des Fruchtgehölzes. Am Samstag, 12. März, von 10 bis 13 Uhr mit Johannes Deschner. Weikersheim, Treffpunkt: Sportplatz Laudenbach, ein Termin.

Igersheim

Italienisch A1.1 - Anfänger: Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmende ohne Vorkenntnisse. Es findet eine grundlegende Einführung in die italienische Sprache statt. Es werden Fertigkeiten im Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen, gelernt. Am Ende verfügen die Teilnehmenden über Grundkenntnisse im Italienischen, die sowohl im Beruf als auch im Alltag einsetzbar sind. Ab Dienstag, 8. März, von 19.30 bis 21 Uhr mit Enza Mega. Kulturhaus, 15 Termine.

Italienisch B1.1 - Fortgeschrittene: Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmende mit Vorkenntnissen im Umfang eines A2-Lehrwerks. Aufbauend auf den bereits erworbenen Kenntnissen, werden in diesem Kurs fortgeschrittene Kenntnisse der italienischen Sprache erworben. Dies geschieht mit verschiedenen Übungen zu grammatikalischen Strukturen und zur Kommunikation. Ab Mittwoch, 9. März, von 19 bis 20.30 Uhr mit Enza Mega. Kulturhaus, 15 Termine.

Power Point-Grundlagen: Mit einfachen Hilfsmitteln eine ansprechende und ausdrucksstarke Präsentation erstellen, egal ob für Vorträge, Familienfeiern oder Urlaubserinnerungen? Hier erfahren die Teilnehmer, die elementaren Grundlagen bis hin zur Gestaltung einer gelungenen Präsentation mit MS-PowerPoint. Ab Freitag, 11. März, von 17 bis 19.15 Uhr mit Lothar Bankwitz. Johann-Adam-Möhler-Schule, drei Termine.

Bauchtanz: Bauchtanz trainiert auf sanfte Weise den ganzen Körper. Er ist ein umfassendes Fitnesstraining für Frauen in jedem Alter. Die fließenden und rhythmischen Bewegungen stellen einen hervorragenden Ausgleich zu den meist einseitig belastenden Tätigkeiten des Alltags dar. Es sind keine tänzerischen Vorkenntnisse erforderlich. Ab Freitag, 11. März, von 19 bis 20.30 Uhr mit Ina Rehda. Erlenbachhalle, Seminarraum, sechs Termine.

Niederstetten

Landschaftsmalerei – Aquarellmalerei. Als Einstiegskurs in die Kunst der Landschaftsmalerei mit Aquarellfarben und Ölpastellkreiden, befassen sich die Teilnehmer mit Fragen der Komposition, mit technischen Fragen und mit der Geschichte der Landschaftsmalerei. Ab Freitag, 11. März, von 15 bis 16.30 Uhr mit Peter Heinrich Striffler. Alte Schule am Frickentalplatz, Werkraum. Drei Termine.

Drechseln-Workshop. Gedrechselt werden in diesem Workshop zum Beispiel Eierbecher, Vase, Flaschenöffner. Alle erforderlichen Werkzeuge werden zur Verfügung gestellt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Am Samstag, 26. März, von 9 bis 16 Uhr mit Andreas Ströbel. Drechseln & Schärfen, Wallhausen-Schönbronn. Ein Termin.

Bodyfit: Schon nach wenigen Trainingseinheiten, wird eine Stärkung des Wohlbefindens und der Muskulatur spürbar. Ab Dienstag, 29. März, von 18 bis 19 Uhr mit Nadin Ihlow. Niederstetten Sporthalle Hallenteil vier, zehn Termine.

Pilates in allen Varianten. Pilates ist ein ganzheitliches effektives Trainingssystem aus Kräftigungs- und Dehnungsübungen. Ab Mittwoch, 9. März, von 19 bis 20 Uhr mit Kathy Mohr. Niederstetten, Alte Schule am Frickentalplatz, zehn Termine.

Tanze dich schlank und fit: Mit viel Spaß wird zu unterschiedlichen Tanzstilen getanz. Ab Dienstag, 29. März, von 19.30 bis 20.30 Uhr mit Nadin Ihlow. Niederstetten Sporthalle Hallenteil vier, zehn Termine.

Englisch A1 für Wiedereinsteiger: Der Kurs ist geeignet für Teilnehmende ohne oder mit sehr geringen Vorkenntnissen, die ihre Englischkenntnisse gründlich von Anfang an erwerben oder auffrischen wollen. Ab Mittwoch, 16. März, von 18 bis 19.30 Uhr mit Sonja Beisswenger. Alte Schule, fünfzehn Termine.

Spanisch A1 - Anfänger: Der Kurs richtet sich an Teilnehmer ohne oder mit nur geringen Spanischkenntnissen. Ab Dienstag, 15. März, von 18 bis 19.30 Uhr mit Sonja Beisswenger. Alte Schule, 15 Termine.

Informationen und Anmeldung in Weikersheim, Barbara Wirth, Telefon 07934/9937620; Igersheim, Irmgard Heinen, Telefon 07931/492121; Niederstetten, Sabrina Schürger, Telefon 0152/38927077; Geschäftsstelle Bad Mergentheim unter Telefon 07931/574300 und im Internet unter www.vhsmgh.de.