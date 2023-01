Mit Duo Amabile auf Weltreise

Schwäbisch Hall. Das Duo Amabile

gibt am Sonntag, 15. Januar, um 18 Uhr in der Arche im Sonnenhof ein Benefizkonzert unter dem Titel „Fernweh“– Eine musikalische Weltreise“

Mit dem im Jahr 2016 gegründeten „Duo Amabile“ startet der Verein Kammerkonzerte Schwäbisch Hall musikalisch in das Jahr 2023. Am 15. Januar in der Arche im Sonnenhof nehmen Paula Breland (Klarinette) und Anna-Katharina Schau (Akkordeon) die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Opernwelt Italiens, in die Barockzeit Mitteleuropas, aber auch nordische Klänge und südamerikanische Tangomusik werden zu hören sein. Das Konzert ist ein Benefizkonzert. Um Spenden wird gebeten. Das Konzert wird vom Deutschen Musikrat gefördert. Paula Breland entdeckt ihre Liebe zur Klarinette erst im Alter von 15 Jahren und feierte bereits ein Jahr später Erfolge beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert. Derzeit studiert sie in der renommierten Klarinettenklasse von Jens Thoben an der Musikschule Lübeck.

Anna-Katharina Schau gewann 2021 den Deutschen Akkordeon Musikpreis in der Kategorie Solo Konzertant (Professionals) und erhielt darüber hinaus auch den Wolfgang Jacobi Sonderpreis. Ihr Interesse an der zeitgenössischen Musik als auch an neuen Spieltechniken leitete sie unter anderem an die Sibelius Academy in Helsinki.

Karten gibt es bei der Tourist Information, Telefon 0791/751-600.