Mit den schönsten Frühlingsmelodien ins Musikjahr starten

Creglingen. Die Reihe „Creglinger Konzerte“ will Kammermusik auf Top-Niveau im familiären Rahmen des Romschlössles bieten. Das hat sich ihr künstlerischer Leiter Christoph von Weitzel zur Aufgabe gemacht. Für das Jahr 2022 stehen bereits eine Reihe von Konzerten auf der Agenda.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So soll am Samstag, 7. Mai, um 19 Uhr ein Frühlingskonzert der Creglinger Musiker stattfinden. Diese singen und spielen die schönsten Frühlingsmelodien. Das bunte Programm reicht von bekannten Werken der Klassik bis hin in die leichte Muse. Ein kurzweiliger Abend von Creglingern für Creglinger mit Bärbel Buß, Sandra Naser, Hanna Hofäcker, Marie-Luise Wohlfahrt (Harfe), Michael Buß (Fagott), Anja, Patrick und Jonathan Ball (Gesang), Klaus von Saucken (Bariton), Karl-Heinz Rehfeld, Ernst Preininger (Klavier) sowie Christoph von Weitzel (Moderation). Kartenreservierung für alle Veranstaltungen im Romschlössle unter Telefon 07933/7003236. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht.

Am Samstag, 4. Juni, findet um 19 Uhr ein Konzert mit dem Duo Pitros, Luigi Santo (Trompete) und Daniela Gentile (Klavier), statt. Eine selten zu hörende, jedoch betörende Instrumenten-Kombination erwartet die Besucher. Mit warmem Ton, herrlichem Legato und strahlenden Trompetenklängen entführt Luigi Santo in wunderbaren Arrangements von Werken Johann Sebastian Bachs über Astor Piazolla bis hin in zu George Gershwins Rhapsody in Blue. Eintritt wird erhoben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Sonntag, 3. Juli, spielt um 15 Uhr das Saxophonequartett Pindakaas „Voyage“: Eine Reise durch die Jahrhunderte von Bach bis Piazzola mit Thorsten Floth (Sopransaxophon), Guido Grospietsch (Altsaxophone) , Anja Heix (Tenorsaxophone), Matthias Schröder (Baritonsaxophone). Virtuos vereint das Quartett Barockmusik und Klassik, Tango Nuevo und Jazz vielfältige Musikwelten. Ihr Programm „Voyage“ bietet eine abwechslungsreiche Reise durch vier Jahrhunderte mit Meisterwerken aller Epochen. Eintritt wird erhoben.

Weitere Konzerte finden am Samstag, 13. August, um 19 Uhr statt. Igor Kvaschevich, Weltmeister am Akkordeon, entführt die Besucher im duftenden Rosengarten des Romschlössles in einem Wandelkonzert von der Klassik bis in die leichte Muse des nahezu gesamten Erdballs. Kartenreservierungen unter Telefon 07940/18348. Es wird Eintritt erhoben.

Ein weiteres Konzert widmet sich am Samstag, 1. Oktober, um 19 Uhr dem „wohltemperierten Klavier“ Johann Sebastian Bach mit Frank Wasser am Klavier. Eintritt wird erhoben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In der Stadtkirche findet am Samstag, 26. November, um 19 Uhr ein Adventskonzert „Macht hoch die Tür“, mit Musikern und Musikschaffenden der Region statt. Der Abend beginnt mit alten Weihnachtsliedern. Die Mitwirkenden, Vokalsolisten, Instrumentalsolisten und Ensembles, präsentieren einen bunten Strauß von Gospel bis hin zu Arien und Duetten aus Oratorien. Zwischendurch gibt es kurze Moderationen und Einführungen zu den Werken. Gegen Ende des Abends singt das Publikum mit den Künstlern nach Herzenslust einige Weihnachtslieder. Kartenreservierung unter Telefon 07933/ 7003236. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. pm