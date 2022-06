Mit 2,29 Milliarden Euro höchsten Umsatz der Firmengeschichte erzielt

Hollenbach. Der Technologieführer bei Ventilatoren und Motoren, die ebm-papst Gruppe, mit Stammsitz im hohenlohischen Mulfingen, setzte seinen globalen Wachstumskurs fort und beendete das Geschäftsjahr 2020/2021 mit einem Umsatzplus von 206 Millionen Euro (knapp zehn Prozent) auf jetzt 2,29 Milliarden Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese positiven Umsatzzahlen hätten leicht wesentlich höher ausfallen können, wären da nicht die weltpolitischen Unsicherheiten und die damit einher gehenden fortwährenden Materialengpässe, die immer wieder zu Produktionsunterbrechungen geführt haben. Daran werde sich auch in naher Zukunft nichts ändern, wie bei der Bilanz-Pressekonferenz am Donnerstag zu hören war. Erschwert wird die aktuelle Situation in der Produktion durch die noch immer andauernden Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Die Geschäftsführung des Familienunternehmens mit Dr. Klaus Geißdörfer an der Spitze und den beiden Gruppengeschäftsführern Hans-Peter Fuchs und Thomas Wagner, machte bei der Präsentation der aktuellen Geschäftszahlen aber auch keinen Hehl daraus, dass das Betriebsergebnis durch die enorm gestiegenen Material- und Logistikkosten nicht im gleichen Umfang mitgewachsen sei, was sich in den rückläufigen Gewerbesteuerzahlungen bemerkbar macht. Der Vorsitzende des Unternehmens geht davon aus, dass sich diese Delle in der kommenden Bilanz nicht wiederholt, eine belastbare Prognose dafür könne es aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben. Durch die Sanktionen der Bundesregierung gegen Russland sieht die Unternehmensführung auch keinen Sinn mehr in weiteren Geschäftsaktivitäten in Russland und in der Ukraine und wird dieses Geschäftsfeld aufgeben. Die beiden betroffenen Standorte mit rund 50 Mitarbeitern werden an die dortige Geschäftsführung verkauft. Die Anzahl der Beschäftigten bei ebm-papst wuchs um 283 auf insgesamt 14 778 Mitarbeitende weltweit. Im laufenden Jahr plant das Unternehmen weltweit einen Personalaufbau von 5,1 Prozent auf 15 528 Betriebsangehörige.

Hohe Anspannung

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Trotz schwieriger Bedingungen EBM-Papst setzt Wachstumskurs fort Mehr erfahren Ebm-papst Rückzug aus Russland Mehr erfahren Spielwaren Playmobil-Mutter leidet unter hohen Kosten Mehr erfahren

Wie der Vorsitzende des Vorstands weiter ausführte habe das Unternehmen ein von hoher Anspannung auf den Beschaffungsmärkten, weltpolitischen Krisen und pandemiebedingten Herausforderungen geprägtes Geschäftsjahr hinter sich.

„Trotz großer Anstrengungen und Flexibilität auf allen Arbeitsebenen – insbesondere durch den globalen Kampf um elektronische Bauteile – und eines Investitionsprogramms von über 140 Millionen Euro gelang es uns nicht, die enormen Marktbedarfe und Nachfragen nach unseren energieeffizienten Lösungen vollständig zu bedienen“, räumte Geißdörfer ein.

Auf die ungebrochen hohen Kundenbedarfe nach seinen Antriebs- und Ventilatorsystemen reagiert der Technologieführer mit Kapazitätserweiterungen in China und USA sowie mit neuen Forschungs- und Entwicklungsgebäuden und Laboren in Mulfingen. In Summe plant ebm-papst mit Investitionen von 155 Millionen Euro (plus zehn Prozent) und forciert damit den Ausbau seiner „local for local“-Initiative zur weiteren Stärkung und zur Erhöhung der Eigenständigkeit seiner Regionen Asien, Europa und Nordamerika. Geißdörfer sieht ebm-papst weltweit „gut aufgestellt“ und mit großem Potential an den jeweiligen Märkten.

Weiteres Wachstum

„Um nachhaltig erfolgreich und fit für die Zukunft zu sein, haben wir unser Programm „Gemeinsam Zukunft machen“ gestartet. Hiermit schaffen wir die Voraussetzungen für weiteres Wachstum, beschleunigen die internationale und vernetzte Ausrichtung unserer Organisation, schärfen unsere aktuellen Geschäftsfelder, vereinheitlichen globale Prozesse und schaffen das Fundament einer gemeinsamen Systemlandschaft. Dadurch können wir mittelfristig unser Produkt- und Serviceangebot für unsere Kunden erweitern und uns auf langfristiges und nachhaltiges Wachstum ausrichten. Unser klarer Fokus liegt auf den Megatrends Digitalisierung und Klimaneutralität“, so der neue CEO.

Für das aktuelle Wirtschaftsjahr 2022/23 plant ebm-papst mit einem moderaten Umsatzwachstum. Eine verlässliche Umsatzprognose lasse sich aufgrund der aktuellen weltpolitischen und wirtschaftlichen Situation derzeit nicht treffen, so Geißdörfer. Rund 130 Millionen Euro werden im kommenden Wirtschaftszeitraum in den Forschungs- und Entwicklungsbereich fließen, um insbesondere die Ressourceneffizienz des gesamten Produktportfolios weiter zu erhöhen. Damit gehe das Unternehmen auf die weltweiten Klimaziele ein und unterstreiche seine Rolle als Klimaschutzunternehmen.

Nach Investitionen von 140,9 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr baut ebm-papst auch im laufenden Jahr seine bereits 2017 gestartete Internationalisierungsstrategie „local for local“ weiter aus. Zu den Nettoinvestitionen von 155 Millionen Euro zählt der Werksneubau am zweiten US-amerikanischen Unternehmensstandort in Telford. Der mit rund 15 Millionen US-Dollar veranschlagte Neubau soll in der zweiten Jahreshälfte eröffnet werden. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbaustufe im chinesischen Xi’an hat ebm-papst zudem sein Projekt „one Shanghai“ gestartet. In diesem Projekt werden die innerstädtischen Standorte in Shanghai an einem Standort konzentriert. In Deutschland wurde in drei neue Technologiegebäude am Standort in Mulfingen investiert. Der Betriebsmittelbau sowie das Qualifizierungs- und Erprobungszentrum sind fertiggestellt. Das neue Zentrum für die Elektronikentwicklung (16 Millionen Euro) befindet sich im Bau und soll im Frühjahr 2023 von rund 50 Fachkräften bezogen werden.