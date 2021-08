Mit 1,6 Promille auf dem Fahrrad

Ochsenfurt. In der Nacht auf Montag wurden Beamte der Polizeiinspektion Ochsenfurt in der Geißlinger Straße auf einen Radfahrer aufmerksam. Als der junge Mann die Streife erblickte, suchte er umgehend sein Glück in der Flucht und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Nur wenige Meter später konnte der Radfahrer jedoch angehalten und kontrolliert werden. Der Grund für den Fluchtversuch wurde auch schnell klar – ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 mg/l (1,62 Promille).

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.