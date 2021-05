Millionenschaden nach Dachstuhlbrand

Crailsheim. Ein Dachstuhlbrand hat in Crailsheim einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr rückte am Dienstag gegen 23 Uhr auf den Fliegerhorst aus, wo der zirka 60 Meter lange Dachstuhl eines gerade sanierten Gebäudes in der Burgbergstraße in Flammen stand. Insgesamt 120 Einsatzkräfte aus Crailsheim und Umgebung konnten ein Übergreifen des Feuers auf Nachbarbauten verhindern. Der entstandene Sachschaden wird nach Angaben der Stadtverwaltung auf über eine Million Euro geschätzt.

Ein Großbrand hat am späten Dienstagabend den Dachstuhl eines städtischen Gebäudes in der Burgbergstraße zerstört.

Als die ersten Kräfte der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Crailsheim gegen 23 Uhr im Fliegerhorst eintrafen, drang aus dem Dachbereich der unbewohnten Hausnummer 39 bereits starker Rauch. Aufgrund der Bauweise des in den 1930er Jahren errichteten Objekts war es die für die Feuerwehrleute schwierig, an den Brandherd vorzudringen.

Lichterloh in Flammen

Das Feuer breitete sich im Dach zügig aus. Sowohl von außen über die Drehleiter als auch unter Atemschutz im Innenangriff versuchten die Einsatzkräfte, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen.

Starker Wind fachte den Brand jedoch immer weiter an, so dass schließlich der gesamte 56 Meter lange Dachstuhl lichterloh in Flammen stand.

Durch einen großen Wassereinsatz sowie mit Unterstützung einer weiteren Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Schrozberg gelang es den Feuerwehrleuten, ein Übergreifen des Brandes auf ein Nachbargebäude zu verhindern.

Der Dachstuhl der Burgbergstraße 39 brannte jedoch komplett aus und stürzte ein. Um 2.15 Uhrmeldete Stadtbrandinspektor Armin Klingenbeck als Einsatzleiter das „Feuer in der Gewalt“. Die Nachlöscharbeiten dauerten auch am Mittwoch Vormittag noch an.

Über 100 Feuerwehrleute

Während die Wehrabteilungen aus Goldbach und Tiefenbach den Grundschutz im Stadtgebiet sicherstellten, bekämpften sämtliche anderen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Crailsheim das Feuer. Insgesamt waren 120 Feuerwehrdienstleistende sowie Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes sowie des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz.

Auch Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer war in der Nacht vor Ort und unterstützte die Maßnahmen von Verwaltungsseite aus. Sechs Erwachsene und zwei Kinder mussten in andere städtische Unterkünfte untergebracht werden, da ihre Wohnungen in einem angrenzenden Nachbargebäude vorerst nicht mehr genutzt werden können.

Die Burgbergstraße 39 war durch die Stadt in den vergangenen Monaten für insgesamt rund zwei Millionen Euro generalsaniert worden. Die Arbeiten hierzu wurden erst Ende April abgeschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei über einer Million Euro. Ob und in welcher Form das denkmalgeschützte Gebäude weiter genutzt werden kann, muss nun geprüft werden.

Gutachter sind bereits eingeschaltet, um die Statik zu untersuchen. pm