Die Auber müssen in ihre Kläranlage investieren. Die im Jahr 1995 in der derzeitigen Form in Betrieb genommene Anlage ist in die Jahre gekommen. Um sich zukunftsträchtig aufzustellen, wollte der Stadtrat wissen, ob die Sanierung sinnvoll ist oder ob man sich besser gleich an die Anlage des Abwasserzweckverbandes anschließt.

Belastbare Daten sollte eine dafür in Auftrag gegebene

...