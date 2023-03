MHZ ehrt treue Mitarbeiter

Niederstetten. Lange Betriebszugehörigkeiten sind beim Familienunternehmen MHZ Hachtel GmbH & Co. KG nichts Außergewöhnliches. So konnten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Mitarbeiter für ihre langjährige Treue zum Unternehmen geehrt werden. Bei vielen der Jubilare beginnt der gemeinsame Weg oftmals schon mit der Berufsausbildung bei MHZ.

Die Werksleiter Dieter Böhm und Peter Stirmlinger bedankten sich bei den Jubilaren für die geleistete Arbeit und deren Identifikation mit dem Unternehmen und überreichten allen ein Geschenk mit den besten Wünschen der Geschäftsführung.

Für zehn Jahre wurden geehrt: Julia Simon, Claudia Habel, Kai Uwe Korschel-Stockhausen, Florian Bürklein und für 30 Jahre Siegfried Naser. Für 35 Jahre Margot Busch, Marcus Mauritz, Harald Melber und Jürgen Baierlein. Für 40 Jahre Winfried Henn und für 45 Jahre Wolfgang Habel. In den Ruhestand verabschiedet wurden Otto Hagelstein, Georg Hofmann, Margot Busch, Concetta Walter, Norbert Wirth, Ilse Kuch, Bernd Rogalewski und Andreas Linder.