Messesonntag bildete Höhepunkt

Tauberbischofsheim. Zwar startete die Martini-Messe am Freitag im Nieselregen, dennoch machten sich etliche Familien mit ihren Kindern auf, um in der Vitryallee die lange vermissten Stände mit süßen Leckereien und blinkenden Fahrgeschäften zu besuchen. Auch auf dem Marktplatz war einiges los beim Streetfood-Festival. Die Resonanz sollte sich am Samstag noch steigern, denn Messezeit heißt bei vielen einheimischen und auswärtigen Besuchern, dass die heimische Küche kalt bleibt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sehr großer Beliebtheit erfreute sich der Vintage Kilo Sale, bei dem Second-Hand-Ware zum Gewichtspreis verkauft wird. Manch eine oder einer machte da ein echtes Schnäppchen. Gleiches galt für den Flohmarkt auf den Tauber-Terrassen. Der Auftakt des Festwochenendes mit TBB-Run, Krämermarkt und regem Betrieb darf also als gelungen gelten.

Der Höhepunkt sollte aber am Sonntag erreicht werden. Wenn die Geschäfte geöffnet sind und es sich bei teilweise blauen Lücken im wolkigen Himmel durch Fußgängerzone und Messegelände bummeln lässt, kommen viele Gäste in die Stadt. Bei all dem, was es zu schauen und zu erleben gab, wurde es zeitweise richtig eng am Familiensonntag.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Besucherandrang Tauberbischofsheim: Messesonntag war der Höhepunkt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tradition Tauberbischofsheimer Turmblasen hält nun Winterschlaf Mehr erfahren Zur Sicherheit Linden wurden gefällt Mehr erfahren

Bereits am Vormittag ging es mit einem Festgottesdienst in der Stadtkirche St. Martin los. Ab 12 Uhr boten die Fußballer des TSV Tauberbischofsheim warme Küche im Sportheim. Mit einem Platzkonzert auf dem Marktplatz begleiteten die Musiker um Gustav Endres am frühen Nachmittag die Besucher des Streetfood-Festivals, während gleich nebenan der Serviceclub Round Table seine aktuellen Spendenprojekte vorstellte und seine Adventskalenderaktion eröffnete. Auf dem Schlossplatz wartete der Spielmannszug zunächst mit einem Konzert auf, um dann am Marktplatz Gustav Endres und seine Kapelle abzulösen. Den Abschluss machten die Musiker vor der Stadthalle.

Nicht fehlen durfte auch die beliebte Kinderstadtführung mit dem Turmwächter, der den Kleinen Wissenswertes aus der Geschichte der Kreisstadt zu berichten hatte. Ein Höhepunkt dabei ist immer wieder die Besteigung des Türmersturms – dem Tauberbischofsheimer Wahrzeichen. Dass am Nachmittag die neue Bezirkskantorin Julia Kohler noch zwei Kinder-Kirchenkonzerte mit „Peter und der Wolf“ in St. Martin zur Aufführung brachte, war ein weiterer Höhepunkt des Messewochenendes.