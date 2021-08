Messerattacke

Braunsbach. In Braunsbach kam es am Donnerstag gegen 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Aufgrund vorangegangener Streitigkeiten suchten eine 51-jährige Frau, ihr 52-jähriger Ehemann und der 18-jährige Sohn einen 28-jährigen Mann an dessen Zimmer auf. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in Zuge dessen der 28-Jährige ein Küchenmesser nahm und auf den 18-Jährigen losging. Gemeinsam mit seinem Vater entwaffnete der 18-Jährige den 28-Jährigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Angreifer wurde aufs Polizeirevier Hall gebracht und dort in Gewahrsam genommen. Während des Handgemenges verletzte sich die Frau leicht.

