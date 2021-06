„Menschlich und fachlich bereichert“

Niederstetten. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge gebe sie ihr Amt als Stradträtin der AWV auf, sagte Heidrun Beck bei ihrer offiziellen Verabschiedung am Mittwochabend im Niederstettener Gemeinderat. Lachend, weil sie sich auf ihre Aufgabe als neue Bürgermeisterin von Boxberg freue, weinend, weil sie „tolle Kollegen“ zurücklasse, von denen sie „sehr viel gelernt“ habe. Diese würden ihre Arbeit mit viel Erfahrung und Fachwissen ausfüllen, hätten ihr aber auch gezeigt, wie wichtig es sei, Dinge zu hinterfragen.

Dennoch habe sie sich entschlossen, ihr Amt aufzugeben, da ihre neue Position in Boxberg es vom zeitlichen Aufwand her nicht ermögliche, auch der Aufgabe in Niederstetten noch ausreichend gerecht zu werden.

Bevor ihr stellvertretender Bürgermeister Ulrich Roth, ebenfalls von der AWV, einen Blumenstrauß und ein Geschenk übergab, hatte er sich bei Beck für ihr Engagement in dem Gremium bedankt. Wie Roth ausführte, hatte Beck bei ihrer Wahl zur Stadträtin im Jahr Mai 2019 mit 2080 Stimmen „aus dem Stand das drittbeste Ergebnis“ eingefahren.

Beck habe nicht nur dem Ausschuss der Niederstettener Stadträte angehört, sondern auch dem Verwaltungsausschuss. Dabei habe Becks Beruf – sie ist Juristin – dem Gemeinderat „gut getan“, betonte Roth. Ihre Kenntnisse hätten „bei dem ein oder anderen Vertrag oder manch einer juristischen Frage der Verwaltung die Beauftragung eines Rechtsanwalts erspart“.

Trotzdem Beck dem Niederstettener Gemeinderat nur knapp zwei Jahre angehört habe, sei „die Zeit bei uns im Gremium sehr intensiv und aus mehreren Gründen außergewöhnlich gewesen“. Roth nannte die Pandemie, die Geburt von Becks Tochter nur vier Monate nach dem Start als Stadträtin und die „besondere Situation an der Spitze unserer Stadt“. Als ehemalige Bürgermeisterin-Kandidatin habe sich Beck dabei „stets zurückhaltend, souverän und sehr fair verhalten und warst eher auf Ausgleich bedacht“, lobte Roth. Mit Beck verliere der Gemeinderat eine qualifizierte, kompetente Stadträtin, die den Rat „sowohl fachlich als auch menschlich bereichert“ hat.

Für Beck ist Adalbert Ruhnke als Stadtrat nachgerückt, er wurde bereits bei der vorherigen Gemeinderatssitzung vereidigt.

