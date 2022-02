Menschen für die Landwirtschaft begeistern

Kirchberg. Die Qualifizierung Bauernhofpädagogik findet erstmals in diesem Jahr unter dem Dach der Akademie für ökologische Land- und Ernährungswirtschaft Schloss Kirchberg statt.

„Mit der Akademie haben wir einen regionalen Veranstalter gefunden, der zu uns passt und mit uns zukünftig die Bauernhofpädagogik weiter voranbringen möchte“, freut sich Anja Kirchner, Organisatorin der Qualifizierung Bauernhofpädagogik in Baden-Württemberg. Zusammen mit der Referentin Christine Hamester-Koch führt sie die Weiterbildung seit 2011 durch.

Ziel der Weiterbildung ist, dass die Teilnehmenden ihr jeweils eigenes Konzept für ihren Betrieb entwickeln und Selbstvertrauen gewinnen, mit bauernhofpädagogischen Angeboten zu starten. In drei Modulen erarbeiten die Teilnehmenden, welche vielfältigen und intensiven Erfahrungsräume es für verschiedenen Zielgruppen auf den Höfen gibt.

Seit dem Start des mehrtägigen Programms wurden in Baden-Württemberg mehr als 200 Bauernhofpädagogen aus- und weitergebildet.

Die nächste Qualifizierung Bauernhofpädagogik in Baden-Württemberg startet im Juni. Das zehntägige Programm findet von Juni bis November in drei Modulen auf landwirtschaftlichen Betrieben statt. Die Weiterbildung wendet sich an Personen aus der Landwirtschaft und der ländlichen Region, die auf ihren Höfen bereits pädagogische Angebote durchführen oder zukünftig planen. Auch Menschen, die im Bereich Bauernhofpädagogik/Lernort Bauernhof tätig sind oder sein wollen, sind angesprochen.

Die Unterstützung durch ein breites Bündnis macht 2022 das Programm zur Qualifizierung Bauernhofpädagogik möglich. Die Bio-Verbände Bioland, Demeter und Naturland sind schon seit einigen Jahren Kooperationspartner der Weiterbildung in Baden-Württemberg, neu gesellt sich nun Ecoland dazu. Weitere Partner sind der Lernort Bauernhof Baden-Württemberg und die Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof (BAGLoB). „In der Bauernhofpädagogik sehen wir die Chance, viele weitere Menschen für die Landwirtschaft zu begeistern“, sagt Rudolf Bühler, Vorsitzender Stiftung Haus des Bauern. Die Ausschreibung und das Anmeldeformular findet man unter www.schloss-kirchberg-jagst.de/akademie. Eine Anmeldung ist bis zum 30. April.

