Menschen beim Klimaschutz mitnehmen

Künzelsau. Nachdem der digitale Neujahrsempfang am 29. Januar ein Erfolg war, wird auch der Künzelsauer Abend dieses Jahr online stattfinden. Bürgermeister Stefan Neumann lädt die Künzelsauer und alle Interessierten ein: „Ich freue mich, wenn Sie beim digitalen Künzelsauer Abend am Mittwoch, 19. Mai, um 19 Uhr dabei sind und sich informieren und auch mitdiskutieren und mitgestalten. Es stehen vor allem die Strategiethemen Zukunft Wohnen und Zukunft Klima im Fokus. In so genannten Themenräumen haben Sie die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen und Ihre Ideen einzubringen.“ Der digitale Künzelsauer Abend startet um 19 Uhr auf der Plattform Zoom über folgenden Link: https://zoom.us/j/97235342254?pwd=NzRvVFpZUElVczgxdys2dGlnZzZBUT09.

AdUnit urban-intext1

Bürgermeister Stefan Neumann gibt ab 19 Uhr einen Einblick in die Strategie 2030 und die damit verbundenen Projekte in Künzelsau.

Im Anschluss folgt ein Impulsvortrag von Dr. Christine Lemaitre, Geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, zur Initiative „Klimapositive Städte und Gemeinden“. Dr. Christine Lemaitre freut sich auf den digitalen Künzelsauer Abend: „Eine besondere Aufmerksamkeit widmet die Initiative dem Thema Partizipation. Schließlich geht es beim Klimaschutz darum, Menschen mitzunehmen und den Bürgern ihre Verantwortung und eigenen Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.“ Inhaltlich geht es bei der Initiative nicht allein um Klimaschutz. Auf ganzheitliche Weise sollen auch Handlungsfelder wie Kreislauffähigkeit, Mobilität, Gesundheit, nachhaltiges Bauen, soziale Teilhabe, Wasserkreislauf und Biodiversität direkt mitgedacht und in den geplanten Maßnahmen berücksichtigt werden. Wie können Kommunen dabei unterstützt werden die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit schneller, breiter und zielorientierter umzusetzen? Auf diese und weitere Fragen geht Dr. Christine Lemaitre ein. Nach dem Referat sollen die Teilnehmer aktiv werden. Sie werden in digitale Teilgruppen mit Referenten eingeteilt. Die Referenten informieren in den so genannten Themenräumen abwechselnd kurz über ein bestimmtes Thema. Nun haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich auszutauschen. Nach jeweils zehn Minuten wechselt der Referent die Teilgruppe, damit jeder die Möglichkeit hat, sich bei jedem Thema zu beteiligen. 2021 steht das Thema „Zukunft Wohnen“ in Künzelsau im Mittelpunkt. Der nächste Programmpunkt ist am Donnerstag, 20. Mai, mit dem Vortrag „Biologische Vielfalt in Künzelsau und im eigenen Garten“ mit Kerstin Schlange. Der Live-Stream startet um 19 Uhr und ist über den städtischen YouTube-Kanal unter www.youtube.com/stadtkuenzelsau aufzurufen.