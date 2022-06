Eine Hommage an die Melancholie, Lieder des Renaissance-Komponisten John Dowland treffen auf die Musik von John Lennon/Paul McCartney, Stevie Wonder u.a. begleitet von Texten aus „The Anatomy of Melancholy“ (16. Jahrhundert) bitet das Duo „Melencolia“ im Rahemen der „Musik in fränkischen Spitalkirchen“.

Die Auswahl der Songs könnte man auch als das Zusammentreffen von Popmusik

...