„Mein Wildbad“ kennenlernen

Rothenburg. Das Wildbad ist ein Haus mit interessanter Geschichte und spannenden Geschichten. In der Sonderführung „Mein Wildbad“ mit der Referentin für Öffentlichkeitsarbeit Nora Heise am Sonntag, 8. August, um 15 Uhr erfahren die Gäste Interessantes, Erstaunliches und Unterhaltsames aus der wechselvollen Geschichte des Tagungsortes. Sie wird mit ihren Gästen zu den bekannten Besonderheiten der Tagungsstätte gehen, möglicherweise aber auch hoch hinauf auf den Dachboden steigen oder ganz hinab bis ins frühere Schwimmbad und zu den Arkaden an der Tauber. Anmeldung ist nötig: E-Mail info@wildbad.de, Telefon 09861 / 977-0.

