Mehrsprachige Kampagne zu Corona-Maßnahmen gestartet

Crailsheim. Mit Plakaten, Flyern und weiteren Maßnahmen informiert die Stadtverwaltung ab sofort nicht nur in Deutsch, sondern auch in fünf weiteren Sprachen über die Corona-Regeln und Testangebote im Stadtgebiet. Die Kampagne soll weiter ausgebaut und an die jeweiligen Maßnahmenschwerpunkte angepasst werden.

Mit kurzen, einfach zu verstehenden Informationen hat die Stadtverwaltung eine Kampagne gestartet, die in Deutsch, Englisch, Türkisch, Rumänisch, Bulgarisch und auf Arabisch über die Corona-Regeln und Maßnahmen informiert. Hierfür wurde auch in einem ersten Schritt die Unterseite der Homepage, die über die aktuellen, kostenlosen Testangebote in Crailsheim informiert, in die fünf genannten Sprachen übersetzt, so dass auch ohne vertiefte Deutschkenntnisse die wichtigsten Informationen in der jeweiligen Sprache abrufbar sind.

„Mit den Maßnahmen möchten wir zum einen die Bürger direkt informieren, diese aber gleichzeitig auch aufrufen und animieren, die Informationen an Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen oder Nachbarn weiterzugeben,“ fasst Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer die Idee hinter der Kampagne zusammen.

„Die Entwicklung der Corona-Zahlen von einer Inzidenz von über 800 Ende März auf mittlerweile unter 200 stimmt mich positiv, dass wir alle gemeinsam als Stadtgesellschaft auch die weiteren Schritte hin zu Öffnungsperspektiven für Handel, Gastronomie, Kultur sowie weitere betroffene Branchen gehen können“, so Grimmer weiter. „Das erste Ziel muss die weitere Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten sein, die bereits ab einer Inzidenz von unter 165 im Landkreis möglich wird.“

Faltblätter, Plakate und Banner

Um möglichst alle Bevölkerungsgruppen bei diesem gemeinsamen Ziel mitnehmen zu können, wurde von der Stadtverwaltung eine Kampagne entwickelt, die mit Flyern, Plakaten, Bauzaunbannern und weiteren Maßnahmen aufmerksam machen und möglichst viele Bürger ansprechen soll. „Der Ansatz, dies mehrsprachig zu tun, kam aus dem Gemeinderat. Die Anregung haben wir gerne aufgegriffen“, betont Grimmer.

Eingebunden werden sollen bei der Kampagne auch Multiplikatoren wie das Sachgebiet Zuwanderung & Integration, die Volkshochschule, der Freundeskreis Asyl und der Integrationsbeirat.

Auch die Unternehmen in der Horaffenstadt werden gezielt angesprochen und sollen in die Kampagne eingebunden werden. „Wir möchten die Menschen dort erreichen, wo sie im Alltag trotz Corona unterwegs sind und sie in ihrem gewohnten Umfeld über die Maßnahmen und Testangebote informieren“, ergänzt Kai Hinderberger, stellvertretender Leiter Ressort Digitales & Kommunikation. pm

