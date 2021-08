Mehrere Verletzte

Rothenburg. An der Kreuzung Schweinsdorf/Hartershofen/Linden bei Rothenburg kam es am Sonntag um 15 Uhr zu einem schweren Unfall, an dem drei Pkw beteiligt waren. Eine 77-jährige Frau kam mit ihren VW Polo aus Richtung Hartershofen und wollte die Kreuzung geradeaus nach Schweinsdorf überqueren. Offensichtlich übersah sie dabei einen von rechts kommenden BMW, denn sie fuhr ohne anzuhalten in die Kreuzung ein. Das von rechts kommende Fahrzeug konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und stieß frontal gegen die rechte Seite des Polo, der wiederum gegen einen, in diesem Moment aus Richtung Schweinsdorf herankommenden Golf geschleudert wurde. Im Fahrzeug der Unfallverursacherin saßen drei weitere Personen, die alle, inklusive Fahrerin, leicht verletzt ins Krankenhaus Rothenburg gebracht wurden. Die 51-jährige Fahrerin des BMW wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Würzburg geflogen. Die 59-jährige Fahrerin des dritten Pkw blieb unverletzt. Die Feuerwehren aus Rothenburg, Neusitz, Schweinsdorf und Hartershofen übernahmen die Absicherung und Verkehrslenkung bis zur Räumung der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 23 000 Euro.

