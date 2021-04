Hohenlohekreis. Seit Karsamstag – also im Zeitraum vom 3. bis einschließlich 5. April – hat das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises insgesamt sieben Corona-Neuinfektionen an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit Stand Montagabend bei 207,7 pro 100 000 Einwohner. Im Kreisimpfzentrum Öhringen (KIZ) wurden von Freitag bis Sonntag rund 1900 Impfungen durchgeführt. Für das kommende Wochenende steht aufgrund einer großen Lieferung durch das Land mehr Impfstoff als üblich zur Verfügung. Die Betriebszeiten des KIZ können daher erstmalig auf Donnerstag, 8. April, bis Montag, 12. April, jeweils 7 bis 21 Uhr, ausgeweitet werden. An den fünf Tagen sind 5000 Impfungen geplant.

