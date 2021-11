Mehr als Oldies

Aub. Das Acoustic Duo „Two Again“ präsentiert am Sonntag, 7. November, um 18 Uhr bei Ars Musica in Aub ein zweiteiliges Projekt: „A tribute to Bob Dylan & A little Bit of Blues ‘n‘Swing“.

Von American Folk über Pop bis zu Blues and Swing pflegen Kurt Faber und Harald Fuchs ihre Leidenschaft für die leisen Töne mit meist zweistimmigem, harmonischem Gesang dezent von Gitarre und Percussion begleitet.

Ihre Fans lieben den gefühlvoll nachempfundenen, eigenbearbeiteten Perlen aus etwa hundert Jahren, besonders auch die kleinen Geschichten und Infos zu Songs, Schreibern und Entstehungszeit. Die beiden Musiker und Freunde feierten gerade ihr 40-Jahr-Bühnen-jubiläum. Der Eintritt ist frei.