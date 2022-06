Medaillen und Urkunden als Belohnung für die Besten

Weikersheim. Der kleinste Turnkreis des Turngaus Hohenlohe verzeichnete beim vom ihm ausgerichteten Kreiskinderturnfest eine große Resonanz. 640 Kinder aus neun Vereinen waren am Start und erzielten tolle Erfolge (die FN berichteten). Folgende Ergebnisse in den verschiedenen Disziplinen liegen vor:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wettkampf Nr. 1107, WK-Nr. 5 Wahl-Vierkampf, männliche Jugend F7: 1. Peter Kammleiter (TSV Markelsheim), 27,90 Punkte; 1. Bennedt Kopietz (TSV Markelsheim), 27,90. Wettkampf Nr. 1108, WK-Nr. 4B, Wahl-Vierkampf, männliche Jugend E8: 1. Nick Metzger (TSV Markelsheim), 33,20 Punkte; 2. Vincent Haag (TSV Markelsheim), 32,40; 3. Josch Frank (TSV Markelsheim), 25,90. Wettkampf Nr. 1109, WK-Nr. 4A, Wahl-Vierkampf, männliche Jugend E9: 1. Dominik Jauß (TSV Markelsheim), 31,00 Punkte. Wettkampf Nr. 1110, WK-Nr. 3B, Wahl-Vierkampf, männliche Jugend D10: 1. Linus Haag (TSV Markelsheim), 34,30 Punkte. Wettkampf Nr. 1111, WK-Nr. 3A, Wahl-Vierkampf, männliche Jugend D11: 1. Ben-Leon Kuhnhäuser (TSV Markelsheim), 33,80 Punkte. Wettkampf Nr. 1112, WK-Nr. 2, Wahl-Vierkampf, männliche Jugend C: 1. Fabian Pahl (TSV Markelsheim), 40,20 Punkte.

Wettkampf Nr. 8878, WK-Nr. 12, Turnfest-Vierkampf, weibliche Jugend C: 1. Emilia-Franziska Zaffran, 55,30 Punkte; 2. Jolina Frieß, 52,15; 2. Marlena Hirschle (alle TSV Markelsheim), 48,90. Wettkampf Nr. 8879, WK-Nr. 13A, Turnfest-Vierkampf, weibliche Jugend D11: 1. Julia Frieß, 53,30 Punkte; 2. Helena Bauer, 47,50; 3. Lina Scheidel (alle TSV Markelsheim), 47,20. Wettkampf Nr. 8880, WK-Nr. 13B, Turnfest-Vierkampf, weibliche Jugend D10: 1. Amelie Gress, 43,25 Punkte; 2. Jana Weidinger, 35,70; 3. Anna-Maria Rüdenauer (alle TSV Markelsheim), 35,55. Wettkampf Nr. 8881, WK-Nr. 14A, Turnfest-Vierkampf, weibliche Jugend E9: 1. Matylda Spirk, 53,20 Punkte; 2. Julia Korn (beide TSV Markelsheim), 41,05. Wettkampf Nr. 8892, WK-Nr. 14B, Turnfest-Vierkampf, weibliche Jugend E8: 1. Anna Minor, 44,75 Punkte; 2. Meta Kranz, 3. Eva Metzger (alle TSV Markelsheim), 35,25. Wettkampf Nr. 8883, WK-Nr. 15 LA-Dreikampf, weibliche Jugend B: 1. Lena Schuch (TSV Vorbachzimmern), 27,65 Punkte; 2. Blanka Hermann (1. FC Igersheim), 25,85; 3. Hellen Kohlschreiber (TV Niederstetten 1862), 25,40. Wettkampf Nr. 8884, WK-Nr. 16 LA-Dreikampf, weibliche Jugend C: 1. Jule Schwab (1. FC Igersheim e.V.), 26,65 Punkte; 2. Mara Igers (TSV Althausen-Neunkirchen), 22,25; 3. Leonie Hehn (TSV Althausen-Neunkirchen), 20,20. Wettkampf Nr. 8885, WK-Nr. 17A, LA-Dreikampf, weibliche Jugend D11: 1. Ines Hofmann (1. FC Igersheim), 28,05 Punkte; 2. Lena Knebel (1. FC Igersheim), 25,30; 3. Isla May Buchanan (TSV Althausen-Neunkirchen), 20,95. Wettkampf Nr. 8886, WK-Nr. 17B, LA-Dreikampf, weibliche Jugend D10: 1. Pia Hämmelmann (TSV Niederstetten 1862), 19,90 Punkte; 2. Nele Manowski (1. FC Igersheim), 19,70; 3. Ilana Ghidelli (1. FC Igersheim), 19,30. Wettkampf Nr. 8887, WK-Nr. 18A, Drei plus Eins-Wettkampf, weibliche Jugend E9: 1. Antonia Lanig (1. FC Igersheim), 25,00; 2. Anjuli Striffler, 23,00; 3. Lucy Hemmersbach (beide TSV Vorbachzimmern), 22,65. Wettkampf Nr. 8888, WK-Nr. 18B, Drei plus Eins, Wettkampf, weibliche Jugend E8: 1. Jessica Bokmeier, 22,50 Punkte; 2. Kim Ament (beide TSV Weikersheim), 20,95; 3. Maria Ulshöfer (SV Edelfingen), 18,95. Wettkampf Nr. 8890, WK-Nr. 21, Gem. Mehrkampf, weibliche Jugend CF: 1. Lynn Hintermaier (TSV Markelsheim), 45,75 Punkte); 2. Mia-Sophie Popp (TSV Vorbachzimmern); 3. Jule Konrad (TSV Markelsheim), 41,55. Wettkampf Nr. 8891, WK-Nr. 22A, Gem. Mehrkampf, weibliche Jugend D11: 1. Lina Beier (TSV Markelsheim), 44,20 Punkte; 2. Ibro Ibrahim (beide TSV Weikersheim), 31,75. Wettkampf Nr. 8892, WK-Nr. 22B, Gem. Mehrkampf, weibliche Jugend D10: 1. Leonie Borawski (TV Niederstetten 1862), 41,10 Punkte; 2. Jule Gärtner (TSV Weikersheim); 3. Josefine Wick (TV Niederstetten 1862), 37,15. Wettkampf Nr. 8893, WK-Nr. 23 A, Gem. Mehrkampf, weibliche Jugend E9: 1. Johanna Engelhardt, 41,10 Punkte; 2. Alexia Lindt (beide TSV Markelsheim), 40,75; 3. Hanna Luksch (TSV Niederstetten 1862), 38,65. Wettkampf Nr. 8894, WK-Nr. 23B, Gem. Mehrkampf, weibliche Jugend E8: 1. Mila Fichtner (TSV Niederstetten 1862), 36,90 Punkte); 2. Viktoria Vetter, 35,80; 3. Frieda Kleinschnitz (beide TSV Markelsheim), 35,75. Wettkampf Nr. 8895, WK-Nr. 25, Pflicht-Vierkampf, weibliche Jugend B: 1. Nelly Pflüger, 59,60 Punkte; 2. Marit Müller, 59,00; 3. Selma Rükgauer (alle TSV Weikersheim), 57,90. Wettkampf Nr. 8896, WK-Nr. 26, Pflicht-Vierkampf, weibliche Jugend C: 1. Franka Metzger, 62,50 Punkte; 2. Svea Eberlein (beide TSV Markelsheim; 60,30; 3. Nina Schnabl (TSV Weikersheim), 56,40. Wettkampf Nr. 8897, WK-Nr. 27A, Pflicht-Vierkampf, weibliche Jugend D11: 1. Marie Pflüger (TSV Weikersheim), 58,90 Punkte; 2. Hanna Kühnle (TV Niederstetten 1862), 58,30; 3. Mia Aldinger (TSV Markelsheim), 57,20. Wettkampf Nr. 8898, WK-Nr. 27B, Pflicht-Vierkampf, weibliche Jugend D10: 1. Elisa-Sofie Brand (TSV Markelsheim), 56,20 Punkte; 2. Lena Lausecker (TSV Weikersheim), 53,20; 3. Maila Frank (TSV Markelsheim), 52,60. Wettkampf-Nr. 8899, WK-Nr. 28A, Pflicht-Vierkampf, weibliche Jugend E9: 1. Dana Nüchter, 51,20 Punkte; 2. Nele Model (beide TSV Markelsheim), 50,20. Wettkampf-Nr. 8900, WK-Nr. 28B, Pflicht-Vierkampf, weibliche Jugend E8: 1. Sarah Dörr (TSV Markelsheim), 48,40. Wettkampf Nr. 8901, WK-Nr. 6, LA-Dreikampf, männliche Jugend B: 1. Jan-Nicklas Popp (TSV Vorbachzimmern), 25,40 Punkte; 2. Julian Schuller (1. FC Igersheim), 23,25; 3. Mario Lüdemann (TSV Laudenbach), 21,15. Wettkampf Nr. 8902, WK-Nr. 7 LA-Dreikampf, männliche Jugend C: 1. Elias Ruess, 24,85 Punkte; 2. Mika Lauer, 19,45; 3. Kairon Scott Backes (alle 1. FC Igersheim), 19,30. Wettkampf Nr. 8903, WK-Nr. 8A, LA-Dreikampf, männliche Jugend D11: 1. Bastian Nörr, 23,25 Punkte; 2. Luca Frank (TSV Vorbachzimmern), 21,80; 3. Eike Mayer (1. FC Igersheim), 18,45. Wettkampf Nr. 8904, WK-Nr. 8B, LA-Dreikampf, männliche Jugend D10: 1. Fredric Endres (TV Niederstetten), 24,45 Punkte; 2. Jannik Roth (1. FC Igersheim), 22,80; 3. Laurenz Wollinger (TV Niederstetten), 20,55. Wettkampf Nr. 8905, WK-Nr. 9A, Drei plus Eins-Wettkampf, männliche Jugend E9: 1. Jona Frank, 26,15 Punkte; 2. Leon Nörr, 25,05; 3. Linus Hauf (alle TSV Vorbachzimmern), 23,30. Wettkampf Nr. 8906, WK-Nr. 9B, Drei plus Eins-Wettkampf, männliche Jugend E8: 1. Egor Kerter (1. FC Igersheim), 25,95 Punkte; 2. Marlon Kuhn (TV Niederstetten), 21,75; 3. Leonard Link (TSV Laudenbach), 18,65. Wettkampf-Nr. 8908, WK-Nr. 10 Drei plus Eins-Wettkampf, männliche Jugend F7: 1. Adrian Wilms, 14,55 Punkte; 2. Lino Ruck (TSV Markelsheim), 14,30; 3. Kian Karakoc (1. FC Igersheim), 13,55. Wettkampf Nr. 8909, WK-Nr. 19 Drei plus Eins-Wettkampf, weibliche Jugend F7: 1. Annika Dietzel (1. FC Igersheim), 21,45 Punkte. Wettkampf Nr. 8910, WK-Nr. 29, Pflicht-Vierkampf, weibliche Jugend F7: 1. Lara Deuser (TSV Markelsheim), 38,70 Punkte. Wettkampf Nr. 8911, WK-Nr. 34, Turnfest-Vierkampf, weibliche Jugend F7: 1. Aurelia Sala (TV Niederstetten), 44,00 Punkte; 2. Leonie Bach, 35,85; 2. Lena Lehr (beide TSV Markelsheim), 35,85.

Mehr zum Thema DLRG-Bezirksjugend Tauber Weikersheimer gewinnen Gesamtpokal Mehr erfahren Fußball Selbstbewusst in „besonderes Spiel“ Mehr erfahren Fußball Igersheim verliert und hält dennoch die Klasse Mehr erfahren

Wettkampf Nr. 8912, WK-Nr. 24, Gem. Mehrkampf, weibliche Jugend F7: 1. Cara Balbach (TV Niederstetten), 34,05 Punkte; 2. Laura Engelhardt (TSV Markelsheim), 30,50; 3. Lorena Kurz (TV Niederstetten), 27,05.