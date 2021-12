Maßregelvollzug nach Hall?

Schwäbisch Hall /Heidelberg. Im baden-württembergischen Sozialministerium gibt es offenbar Pläne für einen größeren Neubau zur Behandlung psychisch kranker Straftäter. Die Situation im Maßregelvollzug müsse dringend verbessert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Schwäbisch Hall könnte langfristig ein großer neuer Psychiatriestandort zur Behandlung von Straftätern entstehen. Erste Gespräche soll es schon gegeben haben. Das Sozialministerium wurde vom Kabinett beauftragt, neue Standorte zu prüfen. Neben Schwäbisch Hall ist auch Winnenden im Gespräch. Ziel ist es laut Pressemitteilung des Ministeriums, dauerhaft zusätzliche Kapazitäten im Maßregelvollzug zu schaffen, um dem zunehmenden Platzbedarf gerecht zu werden.

Psychisch kranke Straftäter

Außerdem hat das Kabinett das Sozialministerium beauftragt, alle notwendigen Schritte für eine befristete Nutzung des ehemaligen Frauengefängnisses „Fauler Pelz“ in Heidelberg für den Maßregelvollzug, also die Unterbringung psychisch kranker Straftäter, bis zum 30. Juni 2025 zu unternehmen, damit die Einrichtung möglichst kurzfristig übergangsweise genutzt werden kann.

Bundesweit stehen die Maßregelvollzugseinrichtungen vor der Herausforderung, dass die Zuweisungen der Gerichte insbesondere in die Entziehungsanstalten für suchtkranke Straftäter seit 2018 stetig und mit wachsender Geschwindigkeit zunehmen. Obwohl die Kapazitäten in den baden-württembergischen Kliniken seit 2017 um 24 Prozent gesteigert wurden, können fehlen Plätze. „Es ist ein erheblicher Kraftakt, den die Zentren für Psychiatrie, die im Auftrag des Landes den Maßregelvollzug durchführen, in den letzten Monaten erbracht haben, und sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Patientinnen und Patienten eine große Herausforderung“, so Minister Lucha. Neben einer „Nachverdichtung“ in allen Zentren habe man zahlreiche weitere Anstrengungen zur kurzfristigen Schaffung von Plätzen unternommen, Sanierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen wurden umgesetzt und an verschiedenen Stellen wurden Container aufgestellt. Noch dieses Jahr bzw. zum Anfang des kommenden Jahres sollen kurzfristig insgesamt weitere 83 Plätze geschaffen werden. Bereits 2018 wurden außerdem Neubaumaßnahmen in Calw und Wiesloch angestoßen. Minister Lucha: „Ab Ende 2023/Anfang 2024 haben wir dadurch 100 zusätzliche Plätze.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch die Schaffung des in der Koalitionsvereinbarung verankerten gänzlich neuen Standorts mit bis zu 200 neuen Plätzen wird intensiv betrieben. Erste Gespräche mit möglichen Standortkommunen, auch mit Schwäbisch Hall, haben bereits stattgefunden. Es werde deshalb dringend eine Übergangslösung gebraucht, um zu verhindern, dass suchtkranke Unterzubringende, denen nicht zeitnah ein Therapieplatz zur Verfügung gestellt werden kann, freigelassen werden müssten.

Das ehemalige Frauengefängnisses in Heidelberg (Fauler Pelz) sei eine gute Möglichkeit, glaubt Lucha. Das Gebäude könnte kurzfristig für den Maßregelvollzug nutzbar gemacht werden, ohne die beabsichtigte dauerhafte Nutzung durch die Universität zu gefährden.

Aufgrund des hohen Zeitdrucks habe man mit den Planungen für eine Wiederinstandsetzung bereits begonnen. Ein entsprechender Auftrag, diesen Weg weiterzuverfolgen, wurde nun vom Kabinett erteilt. „Aber auch die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen stimmen“, verweist Lucha auf eine notwendige Gesetzesreform. Eine Bund-Länder-Arbeits-gruppe unter Vorsitz des Bundesjustizministeriums habe hierzu einstimmig einen Vorschlag erarbeitet, wie durch eine Änderung der Rechtsgrundlage die Zuweisungen in die Entziehungsanstalten zielgenauer erfolgen können. pm