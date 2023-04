Masseur wird übergriffig

Bad Windsheim. Eine 21-jährige Frau wurde am Dienstag in Bad Windsheim Opfer eines sexuellen Übergriffs durch einen Masseur. Beamte nahmen den Tatverdächtigen an seiner Arbeitsstelle fest.

Hintergrund: Gegen 13.30 Uhr ließ sich eine 21-jährige Kundin in einem Hotel mit einer Massage behandeln.

Hierbei soll der 44-jährige Masseur übergriffig geworden sein und die Kundin mehrfach unsittlich im Intimbereich berührt haben. Erst nach mehrfacher Aufforderung durch die 21-Jährige hätte er von ihr abgelassen. Nachdem sich die Frau Angehörigen anvertraute, erstatte sie Anzeige bei der Polizeiinspektion Bad Windsheim. Der 44-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen.

Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, aufgrund des Verdachts der Vergewaltigung aufgenommen. Der 44-Jährige wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt. pol