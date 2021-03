Igersheim. Corona-Lockdown und dann noch Schlechtwetter-Pause im Tiefbau. Da kommt viel Freizeit zusammen. Irgendwann war alles erledigt, was noch auf der To-do-Liste stand. Daumen drehen und dem Nichtstun frönen war keine Option für Lukas Wulff, also wurde er kreativ.

Seine Steckenpferde Reiten und Kutschefahren gaben den Anstoß für eine besondere Arbeit. Ein Pferd sollte es werden, möglicherweise auch mit Kutsche. Eine Idee, die von manchem belächelt wurde. Ungewöhnlich ist auch das Material: Hufeisen.

Ohne Vorlage oder Skizze

So machte sich der 30-Jährige in seiner kleinen Werkstatt auf Burg Neuhaus an die Arbeit. Ohne Vorlage schweißte er Hufeisen an Hufeisen. Auf die Frage nach einer Skizze meinte er schmunzelnd: „In den Neuhaus-Ställen steht doch genug Anschauungsmaterial.“ Und er gibt zu: „Am Anfang war ich mir nicht so sicher, ob ich das Pferd fertig bekomme.“ Doch je weiter die Arbeit voran ging, um so mehr Spaß machte sie.

Mit „Feuereifer“ bei der Arbeit

Als erstes fertig war der Kopf des Pferdes. Es folgte der Hals. Danach musste die Arbeit aus Platzgründen ins Freie verlegt werden.

Das Pferd – deutlich als solches zu erkennen – bekam eine Brust und Vorderbeine. Damit die Proportionen auch stimmen, wurde am eigenen Pferd Maß genommen. Jede freie Stunde nutzte Lukas Wulff mit „Feuereifer“, das Tier fertig zu schweißen.

Nachdem das so gut geklappt hatte, machte Lukas Wulff sich an die Arbeit, das lebensgroße Ross vor eine elegante Kutsche zu spannen. Woher bekommt man so viele Hufeisen? Die hatte Wulff von Reiterfreunden gesammelt. Großsponsor war der Reitstall Fischer in Rottenbauer, und der Hufschmied brachte auch noch Material mit. So kamen geschätzt tausend Kilo ausgedienter Eisen zusammen.

Diese Menge reichte nicht nur für das Pferd mit einem Stockmaß von 170 Zentimeter, sondern auch noch für eine Kutsche. Allein für den Schweif wurden 60 bis 70 Hufeisen verarbeitet. In der Skulptur stecken, so Lukas Wulff, geschätzt 100 Arbeitsstunden.

Inzwischen ist das Gespann von der Werkstatt umgezogen auf eine Wiese und ist besonderer Blickfang auf Burg Neuhaus. Ina/ys