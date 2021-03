Künzelsau. Auf Antrag der Stadt Künzelsau hat das Landratsamt Hohenlohekreis eine Allgemeinverfügung über eine Maskenpflicht für die Künzelsauer Innenstadt zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus erlassen. Seit dem gestrigen Mittwoch muss von 7 bis 21 Uhr im öffentlichen Raum des Stadtgebiets Künzelsau in festgelegten Bereichen eine medizinische Maske oder ein Atemschutz, der die Anforderungen der Standards FFP2, KN95, N95 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, getragen werden. Die Maskenpflicht gilt unabhängig davon, ob der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Diese Pflicht gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, für Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer den Anforderungen entsprechenden Maske aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich ist, beim Konsum von Lebensmitteln oder für allein durchgeführte sportliche Betätigung an der frischen Luft. Die Allgemeinverfügung ist befristet bis 18. April beziehungsweise wird aufgehoben, sobald die Sieben-Tages-Inzidenz von 200 in der Stadt Künzelsau an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wurde.