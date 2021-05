Martin Killat Revierleiter

Mulfingen. Martin Killat hat die Nachfolge von Johannes Jakob als Revierleiter im Forstrevier Mulfingen angetreten. Johannes Jakob wechselte zu ForstBW ins Revier Kocher-Jagst.

Martin Killat war seit 2017 mit der Leitung der Holzverkaufsstelle im Forstamt des Hohenlohekreises beauftragt.

Der 29-Jährige kommt ursprünglich aus der Gemeinde Rot am See, studierte in Freiburg/Breisgau und wohnt derzeit in Schwäbisch Hall. Das Revier wird er zunächst von seinem Büro in Künzelsau aus betreuen.

„Der Wald befindet sich im Wandel – die Aufgabenschwerpunkte im Revier werden sich immer mehr verlagern“, so der Förster. „In den kommenden Jahren und Jahrzehnten werden wir uns sehr intensiv mit der Begründung und Pflege neuer, ehemals nadelholzgeprägter Bestände beschäftigen müssen, der Waldumbau ist bereits in vollem Gange. Zudem ist der Bedarf an Beratung und Betreuung im Privatwald enorm angestiegen. Beiden Herausforderungen werde ich mich mit großer Freude und hoher Motivation stellen.“

