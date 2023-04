Marktbeschicker belohnt

Ansbach. Von den 28 abgesetzten Zuchtbullenkälbern erreichte beim Kälbermarkt in Ansbach ein natürlich hornloses Wirbelwind-Kalb mit einem genomischen Gesamtzuchtwert von 142 mit 5600 Euro das höchste Gebot. Ein reinerbig hornloses Vikings-Zuchtbullenkalb erzielte mit 1250 Euro ebenfalls einen Spit-zenpreis. Die über 600 aufgetriebenen Bullenkälber zur Mast konnten die Nachfrage bei weitem nicht decken. Die Mastkälber zogen deutlich an, so dass treue Marktbeschicker mit einem Kilopreis von 6,22 Euro inklusive Mehrwertsteuer belohnt. Mit einem Lebendgewicht von über 92 Kilo waren die Kälber etwas schwerer als gewohnt und erreichten einen Versteigerungspreis von 576 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Die weiblichen Zuchtkälber zogen nochmals an und erreichten bei einem Lebendgewicht von 92 Kilo einen Durchschnittspreis von 417 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Mit einem Kilopreis von 4,01 Euro steigerten sich auch die 33 aufgetriebenen und verkauften Kuhkälber zur Weitermast. Sie waren im Mittel 85 Kilo schwer. pm