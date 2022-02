Marihuana entdeckt

Rothenburg. Bewohner eines Mehrfamilienhauses beschwerten sich am Donnerstag um Mitternacht über den Lärm aus der Wohnung eines Nachbarn. Als die Polizei an der Wohnung eintraf, war die Party noch im Gange. Es drang neben lauter Musik auch deutlicher Marihuana-Geruch in den Flur. In der Wohnung wurden mehrere junge Leute (17 bis 21 Jahre alt) angetroffen. Der Wohnungsinhaber war nicht zu Hause, hatte seinen Freunden die Anwesenheit aber erlaubt. Die Beamten stellten ein Plastiktütchen mit knapp zehn Gramm Marihuana sicher, welches sie einem 21-jährigen Mann zuordneten. Gegen ihn wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelschutzgesetz ermittelt

