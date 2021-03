Rothenburg. Ein Bürger rief am Donnerstag gegen 20.45 Uhr bei der Polizei an und teilte mit, dass er von einem jungen Mann mit einem Messer bedroht wurde. Der Mann (57 Jahre) war gerade dabei, vor seiner Haustüre in der Altstadt Holz zu sägen, als ein junger Mann hinter ihn trat und ihn ansprach. Dabei hielt der junge Mann ein Messer in der Hand und bedrohte ihn. Hintergrund war wohl ein Anruf des 57-Jährigen vom Vortag, als er eine Ruhestörung bei der Polizei gemeldet hatte. Da war der junge Mann wohl involviert gewesen. Der Mann hielt den Angreifer mit einem Stück Holz auf Abstand und lief auf die Straße. Als dort ein Fahrzeug vorbeifuhr nahm der junge Mann Reißaus und flüchtete. Auf der Flucht verlor er sowohl sein Messer als auch sein Handy. Durch die gute Beschreibung konnte der 24-jährige Täter kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Sein Handy und das Messer wurden beschlagnahmt. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Bedrohung ermittelt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. pol