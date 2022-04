„Mallet“: 40 Jahre Musikgeschichte

Spielbach. Zum Restart von Rock im Dorf in Spielbach (Landkreis Schwäbisch Hall) kommt die Gruppe Mallet. Mallet live on the road: Das bedeutet über 40 Jahre Musikbusiness. Über 8000 Auftritte vom kleinsten Musikclub bis zum Fußballstadion in Deutschland, Holland, Frankreich, Spanien, Österreich, der Schweiz und am Samstag, 7. Mai, in einer Scheune in der Dorfmitte des Schrozberger Ortsteils Spielbach. Die Jungs bringen Classic-Rock aus 40 Jahren Musikgeschichte. Einlass ab 19.45 Uhr. Mit einem Teil des Erlöses unterstützt die Dorfgemeinschaft die Ukrainehilfe des Vereins Lotusblüte. Bild: Veranstalter

