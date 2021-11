Niederstetten. Malen wie Bob Ross Landschaftsmalerei: In diesem VHS-Kurs wird gezeigt, wie man mit der Nass-in-Nass-Öl-Maltechnik des amerikanischen Malers Bob Ross, komplexe Landschaften in Öl malt.

Als Vorlage zum Nachmalen dient an diesem Kurstag das Motiv „Mountain Glow“. Schritt für Schritt werden die einzelnen Bildkomponenten gestaltet und dabei die spezielle Maltechnik und die Verwendung der Farben erläutert.

Am Ende des Kurstages kann ein komplett fertiggestelltes Gemälde mit nach Hause genommen werden. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich.

Der Kurs findet am Samstag, 13. November, von 9 bis 16 Uhr mit Thomas Johnson in der alten Schule am Frickentalplatz im Seminarraum, statt.

