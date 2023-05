Macht Defizit Einschnitte nötig?

Ansbach/Rothenburg. Der Aufsichtsrat der ANregiomed MVZ GmbH hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Sicherung des ambulanten Versorgungsangebots im Landkreis Ansbach und in der Stadt Ansbach befasst. Hintergrund sei die „schwierige wirtschaftliche Lage der Tochtergesellschaft von ANregiomed“, heißt es in einer Pressemitteilung. Erste Schritte seien bereits unternommen worden. So werde die ANregiomed MVZ GmbH derzeit von externer Unterstützung begleitet mit dem Ziel, neue Konzepte und konkrete Maßnahmen zu entwickeln. Darüber hinaus werde im August der neue Co-Geschäftsführer der MVZ GmbH seine Arbeit aufnehmen.

Damit wird die operative Führung der Gesellschaft wieder vollständig. Zudem sollen an den Krankenhäusern Dinkelsbühl und Rothenburg verstärkt ambulante Angebote etabliert werden. Derzeit wird analysiert, wie das Leistungsangebot im Sinne der regionalen Patientenversorgung und stärkeren Verzahnung mit den Kliniken sinnvoll neu ausgerichtet werden kann. Dazu müsse der Betrieb der Medizinischen Versorgungszentren zügig auf eine tragfähige Basis gestellt werden. Denn die Defizite würden zeigen, dass es Änderungen und möglicherweise auch Einschnitte brauche. Der Landkreis trat Gerüchten entgegen, dass Arbeitsverträge oder Mietverträge gekündigt wurden. pm