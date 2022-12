„Lumina“ brachte Weihnachtsvorfreude

Niederstetten. In der Vorbachkommune kann Weihnachten jetzt wirklich kommen: „Lumina“, die kleine Lichtbringerin aus dem von Julie Wintz-Litty so eindrucksvoll illustrierten Bilderbuch von Brigitte Weninger, war schon zu Gast; erst bei den Kindergarten- und Schulkindern, und dann in der Alten Turnhalle bei allen, die bereit waren, sich von Lumina bezaubern zu lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und Lumina kam nicht allein: Dank der Kooperation des Mediothek-Teams mit dem Niederstettener Bildungszentrum und der Musikschule Hohenlohe wurde das Waisenkind von gut 60 Mitwirkenden begleitet. Gemeinsame Proben für den Grundschulchor, die „WIM – wir musizieren“-Kinder, das Musikschul-Gitarrenensemble, die Bläserklasse, die auftretenden Musikschul-Lehrkräfte und ihren Schülern und Kooperationslehrkräften des Bildungszentrums gab es kaum.

Wie perfekt dann am „Lumina“-Nachmittag alles ineinandergriff, ist schon fast ein kleines Weihnachtswunder. Dazu die passgenau eingespielten Bilder samt Lichtmanagement und Sandra Neckermann, die auch in der diesjährigen Weihnachtsbilderbuch-Abschlussveranstaltung der Geschichte ihre Stimme lieh: Eine Vorweihnachtsveranstaltung, wie sie runder kaum gestaltet werden könnte.

Mehr zum Thema Bildungszentrum Niederstetten Päckchen an die Tafel gespendet Mehr erfahren

Es dürften gut 200 Besucher gewesen sein, die sich im Abenddämmer in der festlich geschmückten Alten Turnhalle einfanden, um sich von der Weihnachthoffnung, die Lumina und ihre jungen deutschen, ukrainischen und syrischen Begleiter verbreiten wollten, anstecken zu lassen. Auf den Tischen Kerzenlicht, direkt vor der Bühne eine Tischreihe, auf der Xylophone, Schlaghölzer und kleine Beutelchen neugierig machen, auf der Bühne Tannenbäume, eine Laterne, der große Flügel und Notenständer, dahinter auf der Großleinwand geheimnisvoll waberndes Blau.

Und an den Tischen? Mütter, Väter, Omas und Opas, ein paar Ehrengäste und natürlich viele noch ganz kleine und etliche größere Kinder, die dann irgendwie zu verschwinden scheinen. Klar: sie sind auf und direkt vor der Bühne gefragt.

Das Bilder- und Vorlesekonzert eröffnen Bläserklasse, „WIM“-Kinder und Grundschulchor in fein abgestimmtem Wechsel, teilweise ergänzt durch Lina Früh am Flügel: „Ihr Kinderlein, kommet“, „In der Weihnachtsbäckerei“, „Kling Glöckchen“ und José Felicianos „Feliz Navidad“. Und dann: Licht aus – bis auf Luminas Laterne – und Ohren spitzen! Eigens für die Aufführung hatte Musikschulleiter Andreas Straßer kindgerechte Arrangements für die Zwischenspiele gestaltet.

Gesamtkunstwerk

Ein regelrechtes Gesamtkunstwerk haben die Beteiligten mit und rund um Lumina gestaltet – bis hin zum ergreifenden Lichterumzug der Kinder durch die dunkle Halle, den Amandine Affagard-Galiano an der großen Basslaute gemeinsam mit einer Kollegin an der portugiesischen Gitarre begleitete.

Nach der Einsamkeit im düsteren Wald, der Begegnung mit Eule, Fuchs und dem Wind, der Luminas Laterne auslöscht – wunderschön liest das Sandra Neckermann dem neben Ihr angekuschelten kleinen Mädchen und damit allen Anwesenden vor – dann endlich die Begegnung mit dem Jungen, der Lumina nicht nur Licht, sondern auch ein neues Zuhause schenkt. Und alle atmen auf und singen dann ganz kräftig mit, als die Bläserklasse zum Abschluss „Oh du fröhliche“ anstimmt. Bei den von Margot Busch gespendeten leckeren Lebkuchen und dem köstlichen Weihnachtspunsch blieb es auch danach noch weihnachtlich in der Alten Turnhalle. ibra