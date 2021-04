Nach über 33 Jahren bei EBM-Papst verabschiedet sich Bernd Ludwig im Mai 2021 in den Ruhestand. Ludwig begann seine Laufbahn in der Personalabteilung und war dort u.a. zuständig für die Personalentwicklung. Im Jahr 1999 wurde er zum Abteilungsleiter Aus- und Weiterbildung ernannt und prägt seit diesem Zeitpunkt die Entwicklung der Berufsausbildung. In seiner Laufbahn begleitete Bernd Ludwig

...