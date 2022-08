Los geht es mit einer „Party-Safari“

Aub. Zwei Jahre mussten die Auber darauf warten, in diesem Jahr können sie ihre Kirchweih wieder in gewohnter Weise feiern: Los geht es am Freitag, 19. August, mit der „Party-Safari“. Zum sechsten Mal steigt ab 21 Uhr die Party im Spitalgarten mit. DJ Smith und Simon Hein heizen dort musikalisch ein. Ein Teil des Geländes ist überdacht.

Die eigentliche Kirchweiheröffnung ist am Samstag, 20. August, ab 18 Uhr auf dem Marktplatz mit dem Bieranstich, musikalisch umrahmt von der Historischen Trachten- und Stadtkapelle Aub.

Anschließend verwandelt sich der Auber Marktplatz bei hoffentlich schönem Wetter wieder in einen großen Biergarten. Ab 18 Uhr ist dort Festbetrieb. Musikalisch wird der Abend gestaltet vom Rhön Quartett, das ab 19 Uhr mit Blasmusik der Extraklasse aufwartet. Die Cocktailbar ist wie gewohnt im Haus Ars Musica untergebracht.

Am Sonntag, 21. August, laden ab 10.15 Uhr die evangelische und die katholische Kirchengemeinde zu einem gemeinsamen Kirchweihgottesdienst in der katholischen Stadtpfarrkirche ein. Anschließend, ab 11 Uhr, besteht Gelegenheit zum Mittagessen auf den Marktplatz ein.

Um 14 Uhr setzt sich unter dem Motto: „Das waren noch Zeiten – von den wilden Fünfzigern bis zur neuen deutschen Welle!“ der Kirchweihumzug in Bewegung. In diesem Jahr wird Zeitgeschehen dargestellt, das viele noch selbst miterlebt haben. Von den wilden 50ern, im Zeichen vom „Wunder von Bern“ und Rock’n Roll, über die Reiselust der 1960er Jahre, der Flower-Power-Zeit der 1970er bis zur „Neuen Deutschen Welle“ und dem Mauerfall der 1980er Jahre geht dieses Mal die Zeitreise. Buntes Treiben herrscht anschließend auf dem Marktplatz, wenn sich Zugteilnehmer und Gäste zum Feiern der Äber Kerwe auf dem Marktplatz treffen. Die Ladengeschäfte sind geöffnet.

Um 15.30 Uhr zeigt die Schäfflertanzgruppe ihren historischen Schäfflertanz auf dem Marktplatz, ab 18 Uhr unterhält die Lehrer-Band Althengstett mit Classic Rock.

Der Kirchweihmontag steht im Zeichen der Kinderkirchweih. Das Seifenkistenrennen um den Großen Preis von Aub fehlt dieses Mal zwar im Veranstaltungsprogramm, dennoch treffen sich am Kirchweihmontag Alt und Jung beim großen Familientag zu Spiel und Spaß ab 13.30 Uhr auf dem Marktplatz. Mit Spielstraße, Kinderflohmarkt, vergünstigten Preisen für Karussell und Autoscooter, von Seifenkiste bis Riesenseifenblasen ist für Unterhaltung gesorgt. Freifahrten in den Fahrgeschäften winken denjenigen, die alle Herausforderungen der einzelnen Stationen meistern. Ab 15 Uhr unterhält zudem Clown Muck am Marktplatz mit einem Kinder-Mitmachprogramm und Ballonmodelage.

Bereits ab 10 Uhr spielt das Duo Sunlight zum Weißwurstfrühstück und Frühschoppen am Marktplatz auf. Kirchweihausklang ist ab 18 Uhr ebenfalls auf dem Marktplatz.

Vergnügungspark

Während der Kirchweihtage steht der Vergnügungspark der Familie Roth mit Karussell und anderen Attraktionen zur Verfügung.

Begleitet wird die Auber Kirchweih auch in diesem Jahr wieder von einer Ausstellung, die am Montag, 15. August, um 18 Uhr eröffnet wird. Gezeigt werden Mandalas.

Zu einem musikalischen Höhepunkt verspricht das Kirchweihkonzert in der katholischen Stadtpfarrkirche zu werden, das am Abend des gleichen Tages, ab 19.30 Uhr, stattfindet. Neben der Auber Stadtkapelle ist die Inklusionsband „Mosaik“ mit dabei, der Liederkranz Gelchsheim, das Christoph Wünsch Ensemble und Manfred Igers an der Orgel.