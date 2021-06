Lockerungen wieder zurück genommen

Hohenlohekreis. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag am dritten Kalendertag in Folge einen 7-Tage-Inzidenzwert von über 50 auf 100 000 Einwohner für den Hohenlohekreis veröffentlicht.

Der erste Tag mit einer Inzidenz über 50 war laut Veröffentlichung des RKI Dienstag, 1. Juni, mit einem Wert von 52,4. Es folgten Mittwoch, 2. Juni (56,8) sowie Donnerstag, 3. Juni (52,4).

Damit treten bereits an diesem Freitag die Lockerungen bei Inzidenzen von unter 50 aus dem Stufenplan des Landes Baden-Württemberg außer Kraft.

Zurück zu Schritt 1

Es gelten dann ausschließlich die nachfolgend verkürzt dargestellten Regelungen des Öffnungsschrittes 1: Kontaktbeschränkungen: im öffentlichen oder privaten Raum dürfen sich zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen. Dies gilt auch für private Feiern wie Hochzeiten. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden nicht mitgezählt.

Kitas befinden sich im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Grundschulen können in den Präsenzbetrieb, alle anderen Schulen in den Wechselunterricht (Voraussetzung: Zwei Corona-Tests pro Woche). Das Abstandsgebot von 1,5 m gilt auch an weiterführenden und beruflichen Schulen wieder, Tagesausflüge sowie Sportausübung sind nicht gestattet.

Der Einzelhandel kann entweder Click & Meet anbieten (kein Testkonzept, ein Kunde/in je 40 m² Ladenfläche erlaubt) oder mit Testkonzept öffnen (negativer Coronatest notwendig, 2 Kunden je 40 m² Ladenfläche erlaubt). Für Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Archive, Büchereien und Bibliotheken, zoologische und botanische Gärten sowie Galerien, Gedenkstätten und Museen gilt wieder eine Testpflicht und die Beschränkung auf 20 m² pro Person.

Test- und Hygienekonzept

Unter Einhaltung eines Test- und Hygienekonzeptes können Gastronomiebetriebe weiterhin außen und innen (ein Gast pro 2,5 m²) von 6 bis 21 Uhr öffnen, touristische Übernachtungen können stattfinden, kontaktarmer Freizeit- und Amateursport ist mit bis zu 20 Personen draußen möglich.

Dazu Landrat Dr. Matthias Neth in einer Pressemitteilung des Landratsamtes: „Nach nur drei Tagen mussten wir die jüngsten Lockerungen wieder zurücknehmen und neue Regeln bekanntmachen. Einen Überblick über die derzeit geltenden Vorschriften gibt es laufend aktualisiert und zusammengefasst auf unserer Homepage www.corona-im-hok.de.“