LKA-Experte erklärt Betrugsmodelle

Röttingen. Sei es der sogenannte „Enkeltrick“, Diebstähle beim Geldabheben, Betrügereien an der Haustür, Abzocke bei gestellten Telefonanrufen oder falsche Polizisten: Groß ist die Bandbreite von Delikten, mit denen Kriminelle versuchen, Senioren zu schädigen. Damit die Verbrecher keine Chance haben und was im Falle einer Straftat zu tun ist, darüber wird Kriminalhauptkommissar Rüdiger Heil vom Landeskriminalamt in NRW im Zuge eines Online-Vortrags am 10. Februar ab 19 Uhr auch im Namen der Alloheim Senioren Residenz „Taubertal“ au fklären und wichtige Tipps geben. Wer an der Online-Veranstaltung teilnehmen möchte, kann dies ganz einfach über den Link „www.alloheim.de/veranstaltung-heil“ tun. Individuelle Fragen kann man nach dem Vortrag im Zuge der anschließenden Diskussion über die Chatfunktion stellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1