Linsen, Spätzle, Saitenwurst

Künzelsau. Nach zwei Jahren „Corona-Zwangspause“ bieten die Küchenleiter der Großgemeinschaftsverpfleger zum neunten Mal am Freitag, 23. September, Linsen, Spätzle und Saitenwürsten an. Acht der 35 Mitglieder des 1987 in Künzelsau gegründeten Hohenloher Großküchenkollegs bereiten für alle Besucherinnen und Besuchern in Künzelsau diese typisch hohenlohische Leibspeise zu.

Ab 11 Uhr bewirten die Küchenchefs im Gehwegbereich unterhalb des Alten Rathauses und freuen sich auf die Begegnung mit den Bürgerinnen und Bürgern. Mit dem Erlös unterstützt das Großküchenkolleg, in Zusammenarbeit mit der Slow Food Regionalgruppe Hohenlohe-Tauber-Main-Franken, gemeinnützige Projekte.

Die teilnehmenden Mitglieder des Hohenloher Großküchenkollegs – immerhin für täglich 7800 Mittagsmahlzeiten verantwortlich – servieren an diesem Tag auch in ihren Betrieben das echte Slow-Food-Gericht. m