Aub. Unter dem Motto „Orgel und mehr“ findet am Sonntag, 24. Juli, um 17 Uhr in der Spitalkirche des Fränkischen Spitalmuseums ein Konzert mit Maria Shulyakovskaia, Sopran, und Lucy Hallman Russell an der Schlimbach-Orgel von 1865, statt. Die versierte junge Sängerin Maria Shulyakovskaia verfolgt zurzeit ihr Master-Studium in Weimar. Diplome von St. Petersburg und ein Erasmus-Semester in Trapani, Sizilien rundeten ihre Ausbildung bei mehreren berühmten Professoren ab. Sie ist sowohl mit barockem Gesang als auch mit Oper vertraut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gemeinsam mit der Wahl-Auberin Lucy Hallman Russell an der Schlimbach-Orgel wird Maria Shulyakovskaia ein abwechslungsreiches Programm zum Thema Liebe und Frieden mit Werken von Bach, Händel, Purcell, Villa-Lobos und Schubert gestalten.

Maria Shulyakovskaia (Bild) und Lucy Hallmann sind am 24. Juli in der Auber Spitalkirche zu Gast. © Veranstalter