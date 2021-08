Lehrgang für Trainerassistenten

Öhringen. Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, sich für einen Trainerassistentenlehrgang im Gerätturnen anzumelden. Am letzten Wochenende der Schulferien am 11. und 12. September findet der zweitägige Lehrgang in Öhringen statt, der für zukünftige Übungsleiter im Gerätturnen konzipiert ist und unter Auflage der gebotenen Hygieneregeln durchgeführt wird. Referentinnen sind Stefanie Federolf und Monika Siebrecht. Für Onlinemeldungen im Gymnet bitte folgenden Link mit der Gymnetnummer TA-83-0101-0-1031/21 verwenden: https://events.dtb-gymnet.de/ . Weitere Infos gibt es bei der Lehrwartin Uschi Greth-Zubke, Telefon 07941/6492916, email: greth-zubke@gmx.de.

