Lebensgrundlagen sichern

Kirchberg. Vom 26. bis 30. Juni findet das World Organic Forum auf Schloss Kirchberg statt. Veranstalter ist die Akademie Schloss Kirchberg/Stiftung Haus der Bauern, die bereits zum fünften Mal zu dieser Alternativ-Veranstaltung zum World Economic Forum einlädt.

„Beim World Organic Forum geht es nicht ums globale Großkapital, sondern um die Zukunft unseres Planeten sowie die Wege, die notwendigen Schritte und Maßnahmen für den Frieden mit der Natur, aber auch um zukunftsfähige Konzepte für eine nachhaltige Sicherung unserer Lebensgrundlagen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH). Der Fokus liege diesmal auf „Localizing SDGs – Creating a Global Network of Regions on Organic Soil“ mit dem Ziel, „die UN-SDGs („Sustainable Development Goals“) auf den Boden zu bringen und weltweite Leuchttürme als SDG-Regionen zu etablieren, welche die überlebensnotwendige Umsetzung die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele von der Pariser Klimakonferenz 2015 voranbringt“, heißt es weiter. Bekannte Persönlichkeiten sollen beim Forum im Dialog mit dem Publikum um Lösungen ringen und ihre Visionen vortragen: sei es der Ehrenpräsident des Club of Rome Ernst Ulrich von Weizsäcker, IFOAM-Gründungspräsident Hartmut Vogtmann oder die Alternative Nobelpreisträgerin Vandana Shiva. Eine große Anzahl renommierter Vordenker gebe sich ein Stelldichein, um „die Lösungsansätze für die Zukunft unserer einen Welt auf den Weg zu bringen“. Das Programm umfasst unter anderem die Vorpremiere des neuen Kinofilms „Agrarwende Jetzt! Und es geht doch...“ am 26. Juni um 19 Uhr im Rittersaal von Schloss Kirchberg oder die Festakte 50 Jahre IFOAM-Organics International und „50 Jahre Club of Rome“. Das Programm gibt es unter www.schloss-kirchberg-jagst.de/wof. Anmeldungen zur Konferenz unter www.schloss-kirchberg-jagst.de/wof.