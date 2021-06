Hohenlohe. Spannenden Gesprächen über das Leben und Arbeiten in Hohenlohe lauschen – dies ermöglichen die Podcasts des Städtebündnisses Hohenlohe Plus, zu dem auch Bad Mergentheim gehört. Gleich mehrere neue Folgen sind abrufbar.

AdUnit urban-intext1

So plaudert Dr. Walter Döring, Ex-Wirtschaftsminister des Landes, über die Erfolge der Akademie Deutscher Weltmarktführer. Über Neues aus dem Bad Mergentheimer Wildpark berichtet Geschäftsführer Markus Rügamer in einer anderen Folge. Und schließlich macht sich der „Annaweech“-Musiker Frank Winkler für den hiesigen Dialekt stark. Insgesamt stehen mittlerweile elf Episoden zum Nachhören zur Verfügung.

Hinter den Podcasts steht das Städtebündnis Hohenlohe Plus. 2014 haben sich die fünf größten Städte Hohenlohes – Bad Mergentheim, Crailsheim, Künzelsau, Öhringen und Schwäbisch Hall – in der Initiative Hohenlohe Plus zusammengeschlossen, 2018 wurde der Verein Hohenlohe Plus gegründet. Das gemeinsame Ziel: Die Region zusammen mit Unternehmen, Institutionen, Organisationen und vielen engagierten Menschen voranbringen und Arbeitgeber dabei unterstützen, mehr Fachkräfte von außerhalb Hohenlohes zu gewinnen und so die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben.