Leben am Grafenhof

Weikersheim. Faszinierend und für heutige Zeiten voller Geheimnisse, war das Leben am Weikersheimer Grafenhof in Renaissance und Barock. Zwei Sonderführungen in den nächsten Tagen, dabei eine Premiere, machen das anschaulich. Unter dem Thema „Von Gewürzen, Äffchen und Zitronen“, spürt die Sonderführung am Donnerstag, 16. Juni, Fronleichnam, 11 Uhr, den exotischen Genüssen und Motiven nach, die das Leben der Adeligen in Europa ab dem 17. Jahrhundert bereicherten. Von der Tulpe bis zur Ananas, vom Affen bis zum Elefanten, all das präsentiert die kundige Führerin in Schloss und Schlossgarten. Ihre Premiere hat die neue Sonderführung „Luxuriös-verschwenderisch oder einfach und sparsam“ am Samstag, 18. Juni, um 14.30 Uhr. Rauschende Feste, Luxus und Verschwendung von morgens bis abends – war das im höfischen Leben wirklich so? Die Führung beleuchtet den Weikersheimer Grafenhof des 18. Jahrhunderts unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und zeigt die Unterschiede zu heute auf. Vielleicht waren die Herrschaften sparsamer und nachhaltiger, als man denkt? Anmeldung zu beiden Sonderführungen ist unter Telefon 07934/992950, erforderlich.

