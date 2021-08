Langeweile war vom Lehrplan gestrichen

Mulfingen. Lebhaftes Treiben herrschte bei den Workshop-Tagen an der Bischof von Lipp Gemeinschaftsschule Mulfingen. Keine Zeit für Langeweile. Es wurde experimentiert, gebastelt, gespielt, gelötet, gebacken, gemalt, ein Floß gebaut, der Bauwagen renoviert, Aikido, Badminton, Tischtennis trainiert, Spanisch gelernt und meditiert.

Auch ein Erste-Hilfe-Kurs und afroamerikanische Musik wurden angeboten. Auszubildende der Firma ebm-papst bauten mit den Schülerinnen und Schülern eine „Heiße Bahn mit Walzenmotor“. Die Firma Bürkert führte die Jugendlichen in die Geheimnisse der CNC-Technik ein. Mit den Workshop-Tagen macht die BvL-Gemeinschaftsschule schon seit einigen Jahren kreative pädagogische Angebote am Schuljahresende. Die Idee dazu kam aus dem Lehrerkollegium. Im vergangenen Jahr fielen die Tage auf Grund von Corona aus. Dieses Schuljahr, kurz vor den Sommerferien, konnten sie aber wieder stattfinden.

Die 230 Schüler konnten für die drei Workshop-Tage aus einem Angebot von etwa 50 verschiedenen Kursen ihre Favoriten auswählen. „Fast jeder konnte das machen, was er sich gewünscht hatte“, sagt die Lehrerin Angelika Wojteczek. Zusammen mit ihren Kolleginnen Stefanie Barth und Selina Binder hat sie die Workshop-Tage federführend organisiert. Mitgemacht haben aber viel mehr Aktive. Auch Eltern, örtliche Vereine und Firmen sowie ehemalige Lehrer der BvL Schule boten interessante Kurse für die Kinder und Jugendlichen an. Einige davon – wie zum Beispiel Geochaching, Schwimmen, Mulfingen-Schatzsuche, Feuerwehr, Angeln, „Melkroboter“ und andere mehr – fanden auch außerhalb des Schulgeländes statt. Zu den absoluten Favoriten zählten bei strahlendem Sonnenschein die Kurse Standup-Paddling und Paffball, das ist „Fußball mit Airbag“. Die Spieler stecken in einer aufgeblasenen Plastikkugel. Nur die Beine schauen heraus. Wer im Kampf um den Ball stürzt, fällt weich und jagt, wenn er wieder auf die Beine kommt, unverletzt dem Ball hinterher.

„Die Workshop-Tage sind gut gelaufen und es hat allen viel Spaß gemacht“, freut sich Angelika Wojteczek über die positiven Rückmeldungen. Deshalb soll es im nächsten Jahr auch wieder eine Neuauflage der Workshop-Tage an der BvL-Schule in Mulfingen geben. „Hoffentlich haben wir dann vorher wieder etwas mehr Zeit zum Planen und Organisieren“, meint Angelika Wojteczek in ihrem Resümee. rag

