Landrat: „Vorsichtig mit den neuen Freiheiten umgehen“

Hohenlohekreis. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am 8. Juni am fünften Kalendertag in Folge einen 7-Tage-Inzidenzwert von unter 50 auf 100 000 Einwohner für den Hohenlohekreis veröffentlicht. Mit der Bekanntmachung des Landratsamts Hohenlohekreis treten bereits an diesem Mittwoch die weitreichenden Lockerungen der Öffnungsschritte 2 und 3 sowie der Inzidenz unter 50 aus dem Stufenplan des Landes Baden-Württemberg in Kraft. Landrat Dr. Matthias Neth: „Damit wir die neuen Freiheiten nachhaltig genießen können, gilt es, vorsichtig mit ihnen umzugehen.“ Ab Mittwoch, 9. Juni, gelten zusammengefasst die folgenden Regelungen: Treffen mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten. Kinder bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden nicht mitgezählt. Der Einzelhandels kann ohne Testpflicht öffnen. Maskenpflicht und Begrenzung der Kundenzahl nach Fläche gilt weiterhin.

AdUnit urban-intext1

Archive, Büchereien und Bibliotheken und Galerien, Gedenkstätten und Museen sowie zoologische und botanische Gärten dürfen unter Beachtung der AHA-Regelungen öffnen, also mit Abstand, Hygienekonzept und Maske.

Restaurants und Bars dürfen mit Test- und Hygienekonzept wieder bis 1 Uhr öffnen. Erlaubt ist in Innenräumen ein Gast pro 2,5 m² bei einem Abstand von 1,5 m zu Personen an anderen Tischen, im Außenbereich ist lediglich die Einhaltung der AHA-Regeln vorgeschrieben.

Sport mit Testpflicht: Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport kann außen, aber auch wieder in Sportanlagen, stätten und -studios innen, mit einer Person pro 10 m² stattfinden. Sportstätten und -anlagen mit geringer Fläche können unabhängig von der Größe bis zu 20 Personen die Nutzung gestatten (dies gilt allerdings nicht für Sportstudios). Außerhalb des organisierten Vereinssports gelten auch auf Sportanlagen die Kontaktbeschränkungen. Bei Wettkampfveranstaltungen ist die Zuschauerzahl außen auf 500 und innen auf 250 Zuschauerinnen und Zuschauer begrenzt.

AdUnit urban-intext2

Bildungsveranstaltungen mit Testpflicht: Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien sind innen mit maximal 250 Personen gestattet. Vortrags- und Informationsveranstaltungen können mit bis zu 500 Personen außen und mit bis zu 250 Personen innen stattfinden. Für Volkshochschulen, Musik-, Kunst- und Tanzschulen sowie vergleichbare Einrichtungen gilt sowohl innen als auch außen eine Obergrenze von 20 Schülerinnen und Schülern.

Freizeitveranstaltungen mit Testpflicht: Für Theater, Opern, Kulturhäuser, Kinos und ähnliches gilt innen eine Begrenzung auf bis zu 250 Personen und außen auf bis zu 500 Personen. Auch Freizeitparks, Vergnügungsstätten sowie Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder dürfen innen und außen öffnen, die Personenzahl muss entsprechend der Fläche begrenzt werden.

AdUnit urban-intext3

Veranstaltungen wie Gremiensitzungen oder Betriebsversammlungen in Vereinen, Betrieben können mit bis zu 500 Personen außen oder mit bis zu 250 Personen innen stattfinden. Weitere Veranstaltungen, wie zum Beispiel größere private Feiern, wären erst zulässig, wenn die Inzidenz fünf Tage lang unter 35 läge.

AdUnit urban-intext4

Dies könnte bereits am kommenden Donnerstag der Fall sein.