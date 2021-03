Niederstetten. Gleich zweimal wurde der kleine Eichhof bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in der Alten Turnhalle erwähnt.

So soll das Radnetz von Niederstetten über den Eichhof bis zur Bundesstraße 290 soll ausgebaut werden, quasi als Knotenpunkt vom Tauber- ins Jagsttal. Das soll in zwei Bauabschnitten vonstatten gehen. Die dafür nötigen 1,8 Millionen Euro kommen vom Land.

Der erste, 780 000 Euro teure Bauabschnitt, soll nördlich von der L1020 von Niederstetten zum Eichhof verlaufen. Eine Million kostet der zweite Abschnitt, der südlich der L1020 durch den Wald verläuft. Im Bereich des Parkplatzes an der B290 soll es eine Überquerungshilfe für die Radfahrer geben. Aufgabe der Stadt Niederstetten ist es, sich um den Grunderwerb zu kümmern und den Landwirten Ausgleichsflächen anzubieten. Das Land will der Stadt den Grunderwerb lediglich gemäß der geltenden Bodenrichtlinien erstatten. Eventuelle Mehrkosten muss die Stadt tragen. Hierin sah Stadtrat Friedrich Thorwarth ein Problem: Wenn die Besitzer wüssten, dass das Land für die Trasse benötigt werde, würden sie sicher mehr als den Bodenrichtwert verlangen. Weiter ist die Stadt künftig für die Unterhaltung, Pflege und Verkehrssicherheit des Radweges zuständig. Annette Schindler wollte hier wissen, ob der Weg auch als Wirtschaftsweg genutzt werden könne. Wie Harald Dietz ausführte, dürften hier außer den Radfahrern nur landwirtschaftliche Anlieger fahren.

Für den Eichhof soll es außerdem eine so genannte „Außenbereichssatzung“ geben. Hintergrund ist, dass es auf einem Teil des Außenbereichs im Gebiet Eichhof eine Wohnbebauung gibt. Dieser Teil sei „nicht überwiegend landwirtschaftlich geprägt“, heißt es in der Vorlage zu dem Tagesordnungspunkt. Anlass der Planung ist zum einen, dass auf zwei Grundstücken auf dem Eichhof-Gelände Wohn- und Wirtschaftsgebäude leer stehen. Hier sei eine bauliche Entwicklung zu erwarten. Die Stadt will ermöglichen, dass die Leerstände „revitalisiert“ werden. Zum anderen soll die Hofstelle im Süden des Eichhofs um ein Einfamilienhaus ergänzt werden. Hier steht zurzeit eine Garage.

Die Außenbereichssatzung soll eine planungsrechtliche Grundlage dafür bilden, dass sich das Gebiet „städtebaulich geordnet“ entwickeln kann. Ziel sei die „behutsame Abrundung des Gebiets“. Damit sollen hier sowohl Wohngebäude als auch „kleine Handwerks- und Gewerbebetriebe“ möglich werden. Bedingung sei, dass diese nicht dem Flächennutzungsplan für landwirtschaftliche Flächen zuwiderlaufen. Der Gemeinderat beschloss jetzt die Aufstellung der Satzung und billigte den Entwurf. Die Kosten des Verfahrens müssen die Bauwilligen des Einfamilienhauses tragen. sem