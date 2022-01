Laiendarsteller können mit „Zorro“ auf der Bühne stehen

Er ist hinreißend und kämpft für Gerechtigkeit: Zorro, der „Rächer der Armen“. Für das fesselnde gleichnamige Musical suchen die Frankenfestspiele noch männliche Laiendarsteller.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Röttingen. „Zorro“, das Musical über den hinreißenden Kämpfer für Gerechtigkeit, feiert am 16. Juni in Röttingen Premiere. Dafür benötigen die Frankenfestspiele Röttingen als Ergänzung zum professionellen Ensemble noch männliche Laiendarsteller. Gesang und Lust auf Tanz sind Voraussetzung für eine Bewerbung. Erfahrungen auf der Bühne sind von Vorteil, aber kein Muss.

Während der Freilichtaufführungen unterstützen die Laien des sogenannten Extra-Ensembles teils auch bei Umbauarbeiten. Dabei werden die Stimmlagen Tenor und Bass gesucht. Neben den musikalischen Einsätzen (unter anderem „Bamboleo“, „Baila me“ und „Djobi, Djoba“) sind viel südamerikanischer Tanz (Salsa, Flamenco) sowie ein wenig Fechtkampf angesagt.

Voraussetzung für eine Teilnahme ist die Anwesenheit während der Probenzeit ab 2. Mai an zwei bis drei Terminen in der Woche (abends und am Samstagvormittag) sowie die Zusage für alle Endproben (9., 10., 11., 13., 14. und 15. Juni) und Vorstellungen (16., 18., 24. und 25. Juni, 9., 10., 16. und 21. Juli, 6., 7., 20. und 22. August). Ab voraussichtlich Februar finden zudem an den Wochenenden musikalische Proben mit dem musikalischen Leiter der Frankenfestspiele Röttingen, Rudolf Hild, statt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2